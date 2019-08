Eurowings reduziert Zahl der Spuckbeutel

Der Mallorca-Flieger reduziert die Zahl der Spuckbeutel deutlich. Hatte bisher jeder Passagier so eine Tüte in der Sitztasche vor sich, gibt es jetzt nur noch eine einzige pro Reihe. Man wolle das Müllaufkommen reduzieren, begründete eine Eurowings-Sprecherin die Maßnahme gegenüber MM.

Die Maßnahme gilt nur für Kurz- und Mittelstreckenflüge. Man handele aus Nachhaltigkeitsgründen, weil viele dieser Tüten zweckentfremdet würden, etwa für die Entsorgung einzelner Kaugummis.

Andere Airlines gehen mit der Tütenangelegenheit humorvoll bis schräg um: Bei Vueling steht etwa der Spruch "Wie love you to the moon and bag" drauf.

Eurowings hatte in diesem Jahr bereits die Essregeln im Smart-Tarif geändert. Ein Snack und ein Getränk sind nicht mehr im Preis inbegriffen. Dafür kommen Passagiere dieser Tarifklasse aber als erste an Bord und können ihr Gepäck entspannt verladen.