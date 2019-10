Kult-Dönerladen auf Mallorca schließt nach 20 Jahren

Mehr als 20 Jahre hat der Laden exisitiert, nun öffnet "Ca's Music" in Palma am Mittwoch zum letzten Mal seine Pforten. Hinter dem bekannten Döner-Kebab-Laden steckt auch eine interessante Liebesgeschichte: Besitzer sind ein heute bereits 96-jähriger Menorquiner, Vicenç, und seine 81-jährige türkische Ehefrau, Sevgi, die sich im Showbusiness kennenlernten und nun den Ruhestand antreten.

Der Musiker und die Bauchtänzerin beschlossen 1999, Döner Kebab zum Kultgericht auf der Insel werden zu lassen. "Ca's Music" in der Calle Miquel Arcas nahe des Parc Ses Fonts war der erste Kebab-Laden in Palma - zu einer Zeit, als auf Mallorca nur die griechische "Pita" als Fladenbrottasche bekannt war.

Zwischen dem Betreiber-Ehepaar und seinen Kunden soll sich eine echte familiäre Beziehung entwickelt haben, wie die beiden der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora wehmütig erzählten. Am Mittwoch ab 17 Uhr können Fans des Ladens deshalb Souvenirs aus diesem als Andenken kaufen. Vor allem Sammlerstücke wie Bilder, die sich mit Jazz befassen, sind dort zu erstehen.

Die Zubereitung von Fleisch an einem Drehspieß hat im türkischen Anatolien eine lange Tradition. Der Verkauf in einem Fladenbrot mit Gemüse soll erstmalig bereits Mitte des 19. Jahrhunderts in der Westtürkei stattgefunden haben. Als Imbiss zum Mitnehmen hat sich der "Döner" seit den 1970er Jahren auch in Deutschland etabliert. Gestritten wird verschiedenen Quellen nach darüber noch, wo zuerst: in Berlin oder Reutlingen.