Lufthansa-Streik betrifft auch Mallorca

Die Lufthansa hat wegen des Flugbegleiter-Streiks 1300 Flüge abgesagt. Betroffen davon sind am Donnerstag und Freitag rund 180.000 Passagiere, auch auf Mallorca. Mindestens ein Flug aus Frankfurt wurde für Donnerstag gecancelt. Versuche der Airline, den Streik gerichtlich zu unterbinden, scheiterten.

Am Donnerstag sollen laut Sonderflugplan 700 von 3000 geplanten Flügen gestrichen werden und am Freitag 600, teilte das Unternehmen mit. Der Streik begann am Donnerstag um 0:00 Uhr und soll am Freitag um 24:00 Uhr enden.

Es sind auch zahlreiche Flüge nicht bestreikter Unternehmen wie Swiss, Austrian, Edelweiss oder Brussels Airlines betroffen. Die Gewerkschaft UFO hatte sich vorbehalten, den Streik bei der Lufthansa-Kernmarke auch noch auf weitere Flugbetriebe auszuweiten.

Vor Gericht erlitt die Lufthansa gleich zwei Niederlagen bei dem Versuch, dem geplanten Ausstand Einhalt zu gebieten. Am Abend lehnte es das hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt ab, den Arbeitskampf mit einer einstweiligen Verfügung zu stoppen. (it)