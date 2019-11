Diese Sonn- und Feiertage sind 2020 verkaufsoffen

Die Comisión Interinsular Asesora de Comercio, eine Kommission aus Vertretern der Balearen-Regierung, Gewerkschaften, Einzelhandelsverbände und Unternehmern, hat am Donnerstag die zehn verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage für das Jahr 2020 festgelegt. So können die Geschäfte, beispielsweise in Zeiten des Schlussverkaufs, der touristischen Hochsaison und wenn mehrere Feiertage aufeinander folgen, öffnen.

Geshoppt werden kann am:

Sonntag, 5. Januar

Sonntag, 15. März

Gründonnerstag, 9. April

Sonntag, 5. Juli

Samstag, 15. August, Mariä Himmelfahrt

Sonntag, 6. September

Montag, 12. Oktober, spanischer Nationalfeiertag

Sonntag, 29. November

Montag nach dem spanischen Verfassungstag, 7. Dezember

Sonntag, 27. Dezember

Die verkaufsoffenen Sonntage am 15. März und 6. September können von den Gemeinden allerdings flexibel gehandhabt werden. Dafür müssen die Kommunen einen Antrag stellen. So kann es sein, dass in den Ortschaften zwei andere Tage gewählt werden. (cls)