Investitionen auf den Balearen steigen um 30 Prozent

Ausländische Investoren haben im abgelaufenen Jahr gehörig Geld auf die Balearen fließen lassen. Laut der spanischen Zentralbank muss von einem Betrag in höhe von 119,2 Millionen Euro gesprochen werden.

Ein Großteil davon, nämlich 60,6 Millionen, kam aus Steuerparadiesen wie Panama und diente zum Kauf und zur Renovierung von Hotels. Verglichen mit 2018 stiegen die Investitionen um 30 Prozent.

Was die Investitionen aus Europa anbelangt, so lag Großbritannien mit 18,2 Millionen Euro an der Spitze, auf Platz 2 folgte die Schweiz mit 13,2 Millionen. Deutschland war mit 3,5 Millionen Euro dabei.

In den mit dem Tourismus verbundenen Immobiliensektor floss erwartungsgemäß der Löwenanteil der Investitionen. Auf Rang zwei folgt die Baubranche, danach kommen Landwirtschaft und Fischerei. (it)