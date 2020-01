Auto-Zulassungen auf Balearen zurückgegangen

Auf den Balearen sind 2019 deutlich weniger Autos zugelassen worden als im Jahr davor. Nach offiziellen Angaben handelte es aich um genau 29.999 Gefährte, was einem Minus von 13,4 Prozent entspricht. Ein besonders starker Rückgang wurde bei Diesel-Fahrzeugen registriert. Deren Zulassungen brachen um 50,5 Prozent ein.

Die Zahl der Zulassungen gilt als Gradmesser für den Zustand der Wirtschaft auf den Inseln.

Was die Marken-Präferenz anbelangt, so entschieden sich die Insulaner hauptsächlich für Autos des koreanischen Herstellers Hyundai. Das Modell Tucson ist das beliebteste. In Medien wird darüber spekuliert, ob die in Spanien sehr oft gezeigte Hyundai-Werbung durch Tennissstar Rafel Nadal etwas damit zu tun hat. Ebenfalls begehrt ist der in Rumänien hergestellte Dacia Sandero, der Peugeot 208 und der Opel Corsa. (it)