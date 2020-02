Spezielle Gastro-Messe in Palma findet wieder statt

Zum vierten Mal wird die Horeca Baleares, die Messe rund um das Thema „Hotel und Restaurant” abgehalten. Dieses Jahr hat Ibiza eine eigene Ausgabe. Von Montag, 3., bis Mittwoch, 5. Februar, findet sie im Velódromo in Palma statt, auf Ibiza vom 18. bis zum 20. März

Über 150 Aussteller werden in Palma erwartet. Die Produktpalette reicht von Geräten für Hotelküchen bis hin zu Lebensmitteln in der Gastronomie. Die Messe richtet sich an Gewerbetreibende, die ihr Unternehmen ausbauen, das Angebot erweitern oder bestehende Synergien besser ausschöpfen möchten.

Die Messefläche hat sich auf 4500 Quadratmetern erweitert, inklusive Konferenzsaal. Dort wird Vicent Torres, Vize-Direktor des Tourismusamtes der Balearen, im Rahmen der Eröffnungsfeier die strategischen Bereiche innerhalb der Branche vorstellen.

Praktisch und kulinarisch wird es am Schlusstag, wenn verschiedene Spitzenköche ein Showcooking veranstalten. Nachhaltigkeit in der Lebensmittelkette und die Preisverleihung für diverse Köstlichkeiten wie das beste Gourmet-Sandwich, die leckersten Tatars oder den verdientesten Barista stehen auf dem Programm.

Kraftvoll und mit vielen Überraschungen startet das bekannte Gastronomen-Paar Peter und Herta Himbert in das neue Geschäftsjahr. Mit seinem authentischen Gourmet-Restaurant „Moli des Torrent“ bei Santa Maria überzeugt das Paar und sein Team Gäste aus aller Welt. Politiker, Schauspieler, Musiker – die historische Mühle ist auch im 21. Jahr ihres Bestehens ein beliebter Treffpunkt für Menschen, die erstklassige Küche und exzellenten Service bevorzugen.

„Wir haben fünfzig Innen-Plätze sowie sechzig Plätze im schattigen Patio und vor der Mühle“, sagt Herta Himbert, die mit ihrem Team für den Service verantwortlich ist. Voller Energie zeigt sich auch Chef Peter Himbert mit Jochen Maier, der mit seiner Küchencrew immer wieder für echte Begeisterung sorgt.

Zurückgekehrt von mehreren Reisen nach Asien und dem Fernen Osten bringen die Himberts neue Inspirationen in die Menü-Karte. „Wir freuen uns auf die neue Saison und unsere Stammgäste“, so Peter Himbert. „Und wir haben viele Geschmackssensationen und Specials parat.“ Dazu gehört das Mittags-Menü mit vier Gängen für 29,95€ (Montag-, Dienstag- und Freitagmittag).

Reservierungen sind möglich unter

Tel. 971-140503 oder

Tel. 0034-649-431521