Norwegian gerät immer mehr in Schieflage

Vier Tochtergesellschaften der in normalen Zeiten auch von Deutschland aus nach Mallorca fliegenden norwegischen Fluglinie Norwegian melden Insolvenz an. Das teilte die Airline mit.

Es handelt sich demnach um Gesellschaften in Dänemark und Schweden, bei denen die Piloten und das Kabinenpersonal beschäftigt sind. "Die Auswirkungen des Coronavirus auf die Luftfahrtindustrie sind beispiellos. Wir haben alles getan, um diese Entscheidung in letzter Konsequenz zu vermeiden", sagte Konzernchef Jacob Schram. Betroffen seien 1571 Piloten und 3134 Kabinenmitarbeiter.

Auch in Spanien steckt Norwegian in Schwierigkeiten: Laut der Pilotengewerkschaft Sepla wurde den Mitarbeitern bereits mitgeteilt, sämtliche Basen in dem Land schließen zu wollen. (it)