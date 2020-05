Corte-Inglés-Kunden auf Mallorca wird Fieber gemessen

Bei den Kunden und Mitarbeitern der Corte-Inglés-Kaufhäuser auch auf Mallorca wird künftig die Temperatur gemessen. Das teilte der Konzern am Montag angesichts der in der kommenden Woche anstehenden Wiedereröffnung der Filialen mit.

Bei neu angestellten Beschäftigten würden zudem Corona-Tests gemacht, hieß es weiter.

Auf Mallorca gibt es zwei Corte-Inglés-Kaufhäuser, und zwar auf dem Innenstadtring Avenidas und in der Jaime-III-Straße in Palma. (it)