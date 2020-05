Diese Mallorca-Routen fliegt Eurowings schon bald

Eurowings hat den Flugplan für Mai und Juni veröffentlicht, Mallorca spielt darin eine tragende Rolle. Die Lufthansa Günstig-Tochter plant, noch diesen Mai ab vier deutschen Städten wieder nach Palma zu fliegen.

Siebenmal wöchentlich soll es ab Düsseldorf auf die Insel gehen, sechsmal pro Woche ab Köln-Bonn. In Hamburg-Fuhlsbüttel soll täglich ein Jet Richtung Palma abheben, in München sechsmal.

Momentan gibt es angesichts der strengen Corona-Kontrollen viel weniger Flüge pro Woche.

An welchem Tag genau es im Mai losgehen soll, ist allerdings noch unklar, bei der Bekanntgabe des Flugplans war noch nicht bekannt, dass Spanien am Freitag eine Zwangs-Quarantäne für Reisende aus de Ausland einführen wird. (it)