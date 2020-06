Tourismus auf Mallorca wird sich erst 2022 wieder erholen

Die Tourismusbranche auf Mallorca und den Nachbarinseln wird sich erst im Jahr 2022 von der Coronakrise erholt haben. Das ist das Ergebnis einer vom Verband der spanischen Geschäftsführer AED organisierten Online-Konferenz von Experten aus dem Reise- und Hotelbereich.

Zunächst werde die Erholung die nationalen Märkte betreffen, das sehe man bereits in China und Südkorea. Und seit einigen Tagen sei auch eine positive Tendenz in Europa zu verspüren. Was die Umsätze angeht, so rechnen die Experten dieses Jahr mit Werten, die 50 bis 55 Prozent unter denen des vergangenen Jahres liegen.

Für 2021 erwartet man dann Umsätze mit Werten um fünf bis zehn Prozent unterhalb von denen von 2019. 2022 schließlich würden die Zahlen des vergangenen Jahrs um fünf bis zehn Prozent übertroffen. (it)