Dienstleistungssektor bricht auf Mallorca so stark wie nie ein

Die Dienstleistungsbranche ist auf Mallorca und den Nachbarinseln coronabedingt so stark wie noch nie gebeutelt worden. Nach Angaben des staatlichen spanischen Statistik-Instituts INE ging es im April, dem härtesten Lockdown-Monat, um 61 Prozent verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat nach unten. Nur die Kanarischen Inseln kommen mit einem Rückgang von 57,9 Prozent auf einen ähnlich schlechten Wert.

Der Durchschnittswert in ganz Spanien lag bei minus 41,4 Prozent. In den Autonomieregionen Murcia und Extremadura war der Rückgang mit minus 17,2 Prozent beziehungsweise minus 28,8 Prozent am wenigsten deutlich.

Zum Dienstleistungssektor gehören die Wirtschaftsbereiche Handel, Gastgewerbe und Verkehr, Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister sowie öffentliche und private Dienstleister. (it)