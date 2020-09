Mallorca-Flieger Lauda macht Basis in Düsseldorf dicht

Die Basis des Mallorca-Fliegers Lauda am Flughafen Düsseldorf wird am 24. Oktober 2020 geschlossen. Das teilte die Ryanair-Tochter am Donnerstag mit. Die Schließung zum Ende der Sommersaison betrifft sieben Flugzeuge des Typs Airbus A320, die Lauda bisher in Düsseldorf stationiert hat und mit denen sie Flüge für Ryanair durchführt. Mit dieser Maßnahme wird der Flugbetrieb in Deutschland endgültig eingestellt.

Als Grund für die Maßnahme nannte Lauda "überhöhte monopolartige Flughafengebühren in Düsseldorf, eine jüngste Forderung des Abfertigungsanbieters Acciona nach einer sofortigen Preiserhöhung um 30 Prozent mitten in der Covid-19-Krise, kombiniert mit erhöhten deutschen Luftverkehrsabgaben".



Im Juli hatte Lauda bereits angekündigt, ihre Basis in Stuttgart Ende Oktober zu schließen, nun wird das bereits Ende September passieren. Zuvor hatten vor allem die Piloten dort einen neuen Tarifvertrag abgelehnt. In Düsseldorf dagegen akzeptierte die Mehrheit der Lauda-Mitarbeitenden die Festschreibung von schlechteren Arbeitsbedingungen, sodass Lauda die dortige Basis fortführen wollte.

Mit der Entscheidung, sich nun auch aus Düsseldorf zurückzuziehen, gehen dort laut Ryanair mehr als 200 Arbeitsplätze verloren. "Alle Laudamotion-Piloten und das Kabinenpersonal in Düsseldorf haben heute die Mitteilung über die Schließung der Basis mit dem Verlust aller Arbeitsplätze der Besatzung Ende Oktober erhalten", heißt es.