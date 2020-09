Eurowings bietet bei Mallorca-Flügen kostenlose Corona-Versicherung an

Der Mallorca-Flieger Eurowings bietet Gästen, die bis zum 27. September einen internationalen Flug buchen, zusammen mit dem Partner HanseMerkur kostenlos eine Corona-Versicherung an. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Zusatzkosten entstünden dabei nicht, und das gelte für sämtliche Tarife.



„Menschen wollen fliegen und verreisen, wünschen sich aber mehr Sicherheit für unsichere Zeiten", wird Geschäftsführer Jens Bischof zitiert. Abgesichert sind alle Eurowings-Flüge mit einem Rückflugdatum bis Ende 2021.



Konkret beinhaltet die Corona-Versicherung von Eurowings folgende Leistungsbestandteile: Eine Reise-Rücktritt-Versicherung, zum Beispiel für den Fall einer nicht bestandenen Temperaturkontrolle am Abflughafen. Eine Auslands-Krankenversicherung, die beispielsweise bei einem medizinisch notwendigen Rücktransport im Falle einer Erkrankung greift, sowie eine Reise-Abbruchversicherung (Urlaubsgarantie), die zum Beispiel eine Rückerstattung für einen neu gebuchten Rückflug oder einen verlängerten Aufenthalt aufgrund einer Erkrankung umfasst.