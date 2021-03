266 Flugzeuge aus Deutschland steuern Mallorca bis Ostermontag an

Der Flughafen Son Sant Joan auf Mallorca wird über die Zeit der Osterferien deutlich mehr Betrieb registrieren als in den vergangenen Wochen und Monaten, als Mallorca aus deutscher Sicht noch als Risikogebiet eingestuft gewesen war.

Allein von deutschen Flughäfen aus wird die Insel bis Ostermontag, 5. April, 266-mal angeflogen werden. Mit den Flügen von der Insel zurück ins Bundesgebiet sind es dann inklusive Freitag, 26. März, insgesamt 532 Hin- und Rückflüge zwischen Mallorca und Deutschland, berichtete die spanische Tageszeitung Ultima Hora unter Berufung auf Airportangaben.

Allein anhand der Sitzplätze in den Maschinen könnten rein rechnerisch bis zu 48.000 Menschen auf die Insel fliegen. Doch die Maschinen sind nicht ausgebucht, im Schnitt liege die Auslastung bei 85 Prozent. Im Vergleich zu Ostern 2019 vor der Corona-Pandemie beträgt der Rückgang mindestens 50 Prozent.

Bewegung am Flughafen ensteht aber auch durch die Anreise von Insulanern, die für gewöhnlich auf dem Festland leben und nun über die Feiertage auf Familienbesuch nach Mallorca kommen. Diese Reisenden müssen wie die deutschen Urlauber auch einen negativen Corona-Test vorweisen. Bei der Ankunft am Samstagmorgen kam es bei der Überprüfung der Dokumentation und QR-Codes teilweise zu Warteschlangen und Wartezeiten von bis zu 15 Minuten.

Insgesamt werden am Flughafen Palma 2124 Flüge Hin- und Rückflüge erwartet. Der Anteil der Verbinungen von und nach Deutschland liegt demnach bei einem Viertel des Flugaufkommens.

Urlauber, die nach Deutschland zurückfliegen möchten, müssen von Dienstag an ebenfalls einen negativen Corona-Test vorweisen. Auf den Balearen betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag 28,7 pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Nach Angaben des Robert Koch Instituts lag die Inzidenz in Deutschland am Freitag bei 119 und am Samstag bei 125.