Riesige neue Schnellfähre von Baleària kommt am Wochenende nach Mallorca

Zwischen dem spanischen Festland und Palma de Mallorca wird ab Samstag die erste mit Naturgas betriebene Schnellfähre der Welt eingesetzt. Wie Baleària mitteilte, wird die "Eleanor Roosevelt" an jenem Tag von Dénia über Ibiza nach Palma fahren.

Auf der nagelneuen Schnellfähre finden 1200 Passagiere und 450 Pkw Platz, sie kostete das Unternehmen 90 Millionen Euro und wurde auf einer Werft in Gijón fertiggestellt. Sie ist das neue Flaggschiff von Baleària.

Anders als ältere Schiffe verfügt die "Eleanor Roosevelt" über deutlich mehr Annehmlichkeiten: Haustiere werden etwa per Video überwacht, es gibt auch auf dem offenen Meer Whatsapp-Empfang. Auf digitalen Bildschirmen wie in Flugzeugen kann man sich unter anderem Filme anschauen.

In die Passagierräumlichkeiten gelangt man über Rolltreppen und in Aufzügen. Sämtliche Sitze sind stufenweise verstellbar. Die Schnellfähre verfügt zudem auch über VIP-Bereiche, die gegen einen Aufpreis benutzt werden dürfen. Im Außenbereich gibt es einen "Food-Truck" und eine Kinderspielzone. (it)