Winterschlussverkauf im Januar schafft rund 3100 Jobs auf Mallorca

Der bevorstehende Winterschlussverkauf im Januar schafft rund 3100 neue Arbeitsplätze auf Mallorca. Das geht aus aktuellen Auswertungen der Zeitarbeitsagentur Randstad hervor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies allerdings ein Rückgang von 2,4 Prozent. So wurden im Januar 2021 noch 3176 Kurzzeitverträge abgeschlossen.

Die ersten Rabattaktionen auf Mallorca beginnen am Montag, den 3. Januar. Zahlreiche kleinere Geschäfte bieten bereits in diesen Tagen vereinzelt Rabattaktionen an. Die großen Ketten beginnen voraussichtlich erst nach den Heiligen Drei Königen "Reyes Magos" (6. Januar). Dieser Tag gilt in Spanien als gesetzlicher Feiertag.