Lidl weiht in Palma de Mallorca weitere Filiale ein

Mallorca ist um eine Lidl-Filiale reicher geworden. Am Montag wurde im Viertel Nou Llevant ein neuer Markt eröffnet, wie das deutsche Unternehmen mitteilte. Er befindet sich in der Avenida de México 15 unweit vom Krekovic-Park und von neuen Wohnblöcken.

Die Filiale verfügt über 65 Parkplätze und befindet sich auf 1400 Quadratmetern. Lidl legt nach eigenen Angaben Wert darauf, dort in besonders hohem Maße lokale Produkte zu verkaufen.

Die Discounterkette investierte 2,7 Millionen Euro in den Bau und die Einrichtung des Marktes. 18 neue Arbeitsplätze wurden dort geschaffen. Erst kürzlich war in Inca die zweite Filiale in jener Stadt eingeweiht worden.