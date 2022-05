Drogerie Rossmann jetzt auch auf Mallorca

Die deutsche Drogerie-Kette Rossmann wird am 3. Juni ihre erste Filiale auf Mallorca eröffnen. Untergebracht ist das Geschäft mit einer Verkaufsfläche von rund 550 Quadratmetern im Einkaufszentrum S´Olivaret am Ortseingang von Manacor, direkt neben dem Aldi-Supermarkt.

Geöffnet ist der Markt im Sommer täglich von 9 bis 21 Uhr. Vom 3. bis 17. Juni bietet das Unternehmen seinen Kunden einen „Opening”-Rabatt von zehn Prozent auf alle angebotenen Artikel.

Die Drogerie-Kette eröffnete im Juli 2020 ihre erste spanische Niederlassung in Valencia. Mittlerweile gibt es sechs Märkte an der Costa Blanca sowie an der Costa del Azahar. Rossmann bietet seinen Kunden in Spanien nach eigenen Angaben über 80 Prozent des deutschen Produktsortiments an. Besonders die Rossmann-Eigenmarken erfreuen sich, laut einer Unternehmensmitteilung, bei den spanischen Kunden großer Beliebtheit.

Info unter www.rossmann.es