Nach den angekündigten Streiks von Ryanair, Lauda Europe und Easyjet kommt Anfang Juli am Flughafen von Mallorca noch ein weiterer Ausstand hinzu. Spanienweit soll nach dem Willen der Gewerkschaft "Siteib" ab dem 4. Juli, und das unbefristet, das Reinigungspersonal in öffentlichen Gebäuden in den Ausstand treten. Auch Krankenhäuser sollen davon betroffen sein.