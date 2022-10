Neu eröffnet hat jetzt das Luxus-Hotel Hacienda Son Antem in Llucmajor im Süden von Mallorca. Elf Millionen Euro kosteten die Umbauarbeiten an dem Komplex, der unter dem Label Autograph Collection Hotels by Marriott vermarktet wird. Die Einweihung des Fünf-Sterne-Hauses fand jetzt im Beisein von etwa 200 geladenen Gästen statt.

„Wir wollten etwas Besonderes schaffen”, sagte Antonio Catalán, Präsident von AC Hotels by Marriott. In dem Hotel, das über 151 Zimmer verfügt, steht das Mediterrane im Mittelpunkt. Nicht nur, was Dekoration und Grünanlagen angeht, sondern auch in Sachen Gastronomie. So sollen in erster Linie lokale Produkte angeboten werden. Im Interview mit der Tageszeitung „Ultima Hora” sprach sich Catalán für höhere Preise in Mallorcas Hotels aus. „Wir müssen einen Qualitätssprung machen und mutig sein”, sagte er. „Kunden, die den Preis nicht zahlen können, der aufgerufen wird, sollen halt nicht kommen.” In den vergangenen Jahren wurden auf Mallorca zahlreiche Luxus-Hotels neu gebaut oder renoviert.