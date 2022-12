Das in der Reisebranche aktive spanische Statistikunternehmen Mabrian Technologies hat eine Liste mit den auch Mallorca anfliegenden Fluggesellschaften veröffentlicht, die zwischen Mitte Juli und Ende September am häufigsten Verspätungen zu beklagen hatten. An der Spitze steht Lufthansa mit 3,69 Prozent nicht pünktlich gestarteten Flügen. SAS folgt auf Rang 2 (3,4 Prozent) und KLM auf Platz 3 (2,64 Prozent) vor Eurowings.

Low-Cost-Carrier waren dagegen entgegen ihrem Ruf relativ pünktlich: Nur 0,5 Prozent der Flüge von Ryanair starteten verspätet, bei Easyjet waren es mit 1,34 Prozent ebenfalls wenig. Beide Fluglinien verbinden Mallorca mit zahlreichen deutschen Städten. Ryanair fliegt etwa nach Köln/Bonn, Easyjet nach Berlin.