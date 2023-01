Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss wird im kommenden Sommer mit ihrem Riesenvogel regelmäßig nach Mallorca kommen! Im Juli und August soll Fachkreisen zufolge samstags auf der Route Zürich-Palma-Zürich die Boeing 777 zum Einsatz kommen. Die Langstreckenmaschine bietet zusätzliche Kapazitäten in der Hochsaison und ergänzt die kleineren Airbus-Flugzeuge der Lufthansa-Tochter, welche normalerweise auf dieser Verbindung unterwegs sind. Für Passagiere des knapp zweistündigen Flugs ergibt sich die Möglichkeit, den Insel-Urlaub mit Langstreckenfeeling zu beginnen oder zu beenden.

Tipp für alle, die sich einen entsprechenden Flug gerne buchen möchten: Es handelt sich jeweils um die Samstags-Verbindungen LX2148 um 11:10 Uhr von Zürich nach Palma beziehungsweise LX2149 um 14:25 von Palma nach Zürich. Der genaue Zeitraum, in dem diese 777-Flüge angeboten werden, ist zwischen dem 1. Juli und dem 26. August 2023.

Die Boeing 777-300ER ist das Flaggschiff der Swiss-Flotte und kommt normalerweise auf den interkontinentalen Strecken der Schweizer zum Einsatz, zum Beispiel nach New York, Buenos Aires oder Kapstadt. Die Maschine verfügt über eine Drei-Klassen-Bestuhlung mit acht First-Class-, 62 Business-Class- und 270 Economy-Class-Sitzen. Verkauft werden jedoch auf den Mallorca-Routen nur Economy- und Business-Class-Tickets. Die First Class ist auf der Kurzstrecke nicht zum Verkauf freigegeben.

Die Boeing 777, auch "Triple Seven" genannt, ist das größte zweistrahlige Verkehrsflugzeug der Welt und neben der 747, der 767 und der 787 einer von vier Interkontinentaljets des amerikanischen Flugzeugherstellers. Die Swiss verfügt über zwölf Maschinen des Typs. Allerdings wird sie nicht das erste Großraumflugzeug sein, das im Linienverkehr auf Mallorca Halt macht. Bereits in der Vergangenheit wurde die Insel von Airlines mit Interkontinental-Maschinen angesteuert, beispielsweise von Eurowings und Condor mit dem Airbus A330, von Tuifly mit der Boeing 787 oder von Lufthansa in Sonderflügen mit der Boeing 747, dem Jumbo-Jet. Im Sommer landet außerdem regelmäßig United Airlines mit der Boeing 767 aus New York auf Mallorca.