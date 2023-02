Der spanische Vorname Mercedes bedeutet so viel wie „die Gnädige” oder „die Gnadenreiche”. Gnade wiederum entstammt dem Mittelhochdeutschen, wo es als Synonym für „Hilfe” verwendet wurde. Und so passt das auch alles irgendwie ins Bild ... Denn: Der deutsche Autohersteller Mercedes-Benz hält derzeit im Kongresspalast von Palma und auf einem Gelände nahe Son Termes ein Event der Superlative ab. Sämtliche Elektromodelle der Marke werden dort vorgestellt, der Konzern lud bis zu 12.500 Personen aus aller Welt ein. Heißt: Die Insel hilft Mercedes, seine E-Modelle vor einer Traumkulisse im richtige Licht in Szene zu setzen und bietet mit dem Kongresspalast und den zahlreichen Hotels und dem Flughafen die ideale Infrastruktur dafür.

Der Stuttgarter Autobauer verhilft im Gegenzug der Insel-Wirtschaft zu Einnahmen in Millionenhöhe und verschafft Mallorca Gratiswerbung auf zahlreichen Kanälen, das Ganze zufällig auch noch mit perfektem Timing. Am Dienstag war bekanntgeworden, dass die EU ab 2035 keine Neuzulassung von Verbrennern mehr erlauben will. Die Insel kann sich mit einem solchen E-Auto-Event also perfekt als Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit präsentieren.

Zu den Teilnehmern des Sterne-Events zählen Unternehmensangehörige, die auf der Insel bis Anfang April geschult werden sollen. „Es ist die alle zwei Jahre stattfindende Mercedes-Benz-Global-Training-Experience (GTE). Hierbei handelt es sich um die zentrale Schulung der weltweiten Vertriebsorganisation von Mercedes-Benz, die in mehreren Schulungsetappen stattfindet. „Die Teilnehmer sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem globalen Vertrieb und After-Sales-Bereich”, so eine Sprecherin des Unternehmens am Mittwoch gegenüber MM. Erwartet werden dabei sogar Gäste unter anderem aus Japan, Großbritannien, Lateinamerika und Südafrika.

In Son Termes stellte Mercedes-Benz ein großes Zelt auf. „Wir präsentieren als zentrales Schulungselement dabei unseren Kolleginnen und Kollegen auch Fahrzeuge aus unserem aktuellen Produktportfolio. Diese Fahrzeuge tragen, so wie auch die Autos einiger Schulungsteilnehmer, unter anderem ein Stuttgarter oder Böblinger Kennzeichen. Insgesamt hat die GTE-Veranstaltung 12.500 Teilnehmer aus 60 Nationen und es sind 260 Fahrzeuge im Einsatz”, so die Sprecherin weiter.

Insgesamt, so Branchen-Experten, fließen durch den Auto-Event, der noch bis 7. April dauert, 20 Millionen Euro zusätzlich in die Inselkassen. Die Groß-Veranstaltung generiert nach Angaben des für Palma zuständigen Hotelierverbandes 35.000 Übernachtungen. Die Boutique- und sonstigen Stadthotels würden denn auch in den ersten drei Monaten zu 60 Prozent ausgelastet sein, so der Verbandschef Javier Vich. Das seien acht Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorcoronajahres 2019.

Der Benz-Event führt mal wieder deutlich vor Augen, dass der Kongresstourismus auf Mallorca auf vollen Touren läuft.: Im vergangenen Jahr konnten bereits 80 Prozent des Volumens des Vorcoronajahrs 2019 erreicht werden. Für das laufende Jahr werden angesichts der großen Anzahl angemeldeter Veranstaltungen neue Rekorde in diesem Bereich erwartet. Damit wird der Kongresspalast in Palma fast ausnahmslos ausgelastet sein.