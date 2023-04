Ab Sommer: Schweizer Unternehmen mit Luxusflügen im Semi-Privatjet nach Mallorca

Das Schweizer Unternehmen Travelcoup will anspruchsvolle Mallorca-Reisende künftig mit Flugangeboten in Privatjets beglücken. Ab Sommer werde man ab 695 Euro Verbindungen zwischen München beziehungsweise Zürich und der Insel anbieten, heißt es in einer Pressemitteilung. So einen Service gibt es schon seit längerer Zeit in den USA, wo Fluggäste unter anderem von Los Angeles nach Las Vegas im Privatflugzeug jetten können.

Der Erstflug soll am 14. Juli auf der Strecke Zürich-Mallorca über die Bühne gehen, meldete die Schweizer Handelszeitung. Daneben soll es auch auf die Nachbarinsel Ibiza gehen. Ab dem kleinen Flugplatz Oberpfaffenhofen bei München sind ebenfalls Flüge nach Mallorca und auf die Nachbarinsel geplant. Flüge zwischen Zürich und Oberpfaffenhofen sind auch im Angebot. Im April will Travelcoup sein erstes eigenes Flugzeug übernehmen. Dabei soll es sich um eine Embraer ERJ 145, eine Maschine aus brasilianischer Produktion, handeln. Das Unternehmen stattet sie mit 22 Sitzplätzen in einer 1-1 Konfiguration aus. Die Sitze sind 58 Zentimeter breit und bieten einen Sitzabstand von 109 bis 116 Zentimeter. Mittelfristig sollen weitere Ziele wie Olbia, Mykonos und Nizza den Flugplan erweitern. Im kommenden Sommer solle vier Embraer-Jets aufgestpckt werden, Ende 2024 sollen es dann fünf Maschinen sein. Flüge mit Privatjets auf die Inseln sind umstritten: Umweltschützer argumentieren, dass deren Abgase die Umwelt besonders belasten und deshalb die Insel-Regierung die Landung solcher Flugzeuge verbieten solle. Der "Govern" hält dem entgegen, dass nur die Zentralregierung in Madrid die Kompetenzen habe, so etwas zu beschließen.