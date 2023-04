Der Präsident der auf Mallorca ansässigen Hotel-Gruppe Iberostar, Miquel Fluxà, ist vom US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes zum CEO des Jahres gewählt. Mit der Wahl werde Fluxàs Beitrag zur Internationalisierung spanischer Hotelunternehmen gewürdigt, ließ das Magazin in einer Pressererklärung verlauten. Der Mallorquiner habe zudem eine Allianz mit der InterContinental Hotels Group geschlossen. Fluxà wird die Auszeichnung am 4. Mai bei einer Veranstaltung im Mandarin Oriental Ritz Hotel in Madrid entgegennehmen.



Der 84-jährige Fluxà entstammt einer Unternehmerdynastie, die bis ins Jahr 1877 zurückreicht, als Antoni Fluxà in Inca ein Schuhgeschäft gründete. Camper und Lottusse sind zwei der Marken der Familie Fluxà. Die Diversifizierung in den Tourismus begann 1956 mit dem Erwerb des Reisebüros Viajes Iberia. Im Laufe der Zeit wurden Allianzen mit führenden Reiseveranstaltern in Europa und Nordamerika geschlossen, und zwar zu einer Zeit, wie sich Fluxà erinnert, "als noch nicht viele Leute verstanden, was der Tourismus für Spanien bedeuten würde". "Einige hervorragende Geschäftsleute zum Beispiel haben das Phänomen des Tourismus nicht kommen sehen. Sie haben nicht in dieses Geschäft investiert, obwohl sie das Geld, die Möglichkeiten und gute Kontakte hatten."



Die Iberostar-Gruppe wurde 1986 gegründet und die Internationalisierung der Hotels begann 1993 mit der Eröffnung des Iberostar Bávaro in Punta Cana, Dominikanische Republik. Heute verfügt sie über mehr als 100 Häuser in 16 Ländern. Im vergangenen Jahre erzielte das Unternehmen mit über 80.000 Betten, 34.000 Mitarbeitern weltweit und 500 Reisebüros einen Umsatz von 2,35 Milliarden Euro. Miguel Fluxá gehört mit einem geschätzten Privatvermögen von rund 2,7 Milliarden Dollar aktuell zu den zehn reichsten Spaniern.

Ähnliche Nachrichten Forbes-Liste: Wer ist der reichste Mallorquiner im ganzen Land? Neben Fluxà wurde in den vergangenen Tagen ein weiterer mallorquinischer Hotelier ausgezeichnet. So verlieh die Londoner Dependance der spanischen Tourismusförderungsbehörde Turespaña dem CEO der mallorquinischen Hotelgruppe Melià, Gabriel Escarrer, den Preis für nachhaltige Medien. Grund für die Auszeichnung sei die Führungsrolle von Gabriel Escarrer Jaume im Bereich der nachhaltigen Hotellerie.



Bei der Verleihung des Preises wurden der Werdegang von Gabriel Escarrer und sein Beispiel für eine auf den Wandel zu nachhaltigen Werten ausgerichtete Unternehmensführung hervorgehoben, die dazu geführt hat, dass Meliá seine Position als "World's Most Sustainable Hotel Company" bei zahlreichen Gelegenheiten erneut bestätigt hat.