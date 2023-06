Generationswechsel an der Spitze der mallorquinischen Hotelkette Grupo Meliá: Der Gründer und langjährige Vorsitzende des Tourismusunternehmens, Gabriel Escarrer Juliá, trat am Donnerstag aus der ersten Reihe zurück und übertrug die Unternehmensführung seinem Sohn Gabriel Escarrer Jaume. Der 88-jährige Unternehmenspatriarch will sich nach Informationen von MM-Schwesterblatt "Ultima Hora" aber nicht gänzlich verabschieden. Auf der für diesen Donnerstag anberaumten Aktionärsversammlung soll Escarrer Juliá zum Ehrenpräsidenten ernannt werden. Ferner wolle er seine Funktion als externer Berater der Hotelkette weiter ausführen.

Der Verwaltungsrat von Meliá hatte der Übergabe der Amtsgeschäfte innerhalb der Eigentümerfamilie bereits im Vorfeld zugestimmt. Mit dem Abtreten von Escarrer Juliá endet der bereits 2016 von der Unternehmensleitung eingeleitete Generationswechsel. Auf der Aktionärsversammlung stehen der Bestätigung der neuen Führungsspitze noch weitere Punkte auf der Agenda. So ist unter anderem vorgesehen, dass die Mitglieder über den Jahresgeschäftsbericht 2022 und die Arbeit des Verwaltungsrats abstimmen. Zudem entscheiden die Aktionäre über die Zusammensetzung dieses Organs für die nächsten vier Jahre. Gabriel Escarrer Jaume, der neue Vorsitzende des einstigen Familienunternehmens Meliá, wird die 1956 gegründete Hotelkette in zweiter Generation leiten. Der 52-jährige Sohn des Firmenpatriarchen gehört der Finanzzeitschrift Forbes zufolge zu zehn einflussreichsten Unternehmensführern in Spanien. Seit 2019 ist Escarrer Juliá Präsident des spanischen Branchenverbands Exceltur.