Der Präsident und CEO der Clinuvel-Gruppe, der Schweizer Philippe Wolgen, hält sich derzeit auf Mallorca auf, um einen Standort für sein Unternehmen auf der Insel zu schaffen. Dieser soll 2024 den Betrieb aufnehmen und bis zu 30 Spezialisten im Gesundheitsbereich beschäftigen, sagte Wolgen am Freitag gegenüber der Tageszeitung „Ultima Hora“ sowie MM.

Die 1987 gegründete und börsennotierte Clinuvel-Gruppe ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Behandlungen für Patienten mit genetischen, metabolischen und lebensbedrohlichen Störungen sowie auf Gesundheitslösungen für die Allgemeinbevölkerung spezialisiert hat, sagte Wolgen. Das Unternehmen habe jetzt ein superinnovatives Produkt entwickelt, ein Hautimplantat, das eine bestimmte Art von Hautkrebs heile. Es sei weltweit einzigartig, und Clinuvel möchte Mallorca zu einem strategischen Biopharma-Zentrum machen.

Wie Wolgen weiter ausführte, sei der geplante Standort seines Klinikkonzerns auf der Insel "von strategischer Bedeutung, da Mallorca alles hat, um ein internationales Zentrum für Biopharmazie zu werden, wofür es ein großes Interesse bei unseren Aktionären und Investoren gibt".

Die Gruppe beabsichtigt, im nächsten Jahr eine Klinik in Palma zu eröffnen. "Wir werden die gesamte Technologie anwenden, die wir im Rahmen unserer pharmazeutischen Tätigkeit entwickelt haben. Dazu werden wir etwa 30 Spezialisten einstellen, die in der Klinik arbeiten und eine Referenz für den europäischen Markt im Bereich der Biopharmazeutika und der von uns entwickelten Produkte sein", so Wolgen weiter. Das Unternehmen habe seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien, und sieben Niederlassungen in der ganzen Welt. Der CEO betonte, dass die Teams von Clinuvel durch „Forschung und Entwicklung zu den weltweit führenden Experten bei der Einführung innovativer Therapien und der Durchbrechung etablierter Ansichten geworden sind".

Wolgen fügte hinzu: "Wir sind darauf spezialisiert, neuartige Medizintechnik, Hautpflegeprodukte und Schutz unter extremen Bedingungen für alle einzuführen." Er verwies darauf, dass eines der vorrangigen Ziele der Vertrieb von Fotokosmetika in Europa ist, "für die wir alles registriert und von den medizinischen Behörden zugelassen haben, um langfristig zu arbeiten, wie wir es seit 20 Jahren tun."

Die Vorbeugung sei ein Faktor, auf den Clinuvel besonderen Wert lege. Die Gruppe arbeitet laut ihrem CEO an wissenschaftlichen Durchbrüchen: "Wir haben ein klares Ziel und wollen uns in der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung auszeichnen, indem wir unser weltweites Know-how nutzen, um Patienten und Verbrauchern eine lebenslange Betreuung und innovative Verfahren zu bieten. Unsere Produkte zielen darauf ab, akuten und chronischen Erkrankungen, dort, wo es keine Alternativen gibt, vorzubeugen oder sie zu behandeln."