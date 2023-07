Ein Streik der Mitarbeiter von Wäschereien auf Mallorca und den Nachbarinseln ist kaum noch abwendbar, weshalb Hotelgästen Probleme bei der Versorgung mit Handtüchern, Laken und Bettbezügen drohen. Bei einer Abstimmung lehnten die 1500 Arbeitskräfte in dieser Branche am Wochenende ein Angebot der Arbeitgeber ab. Das bedeutet, dass der Ausstand am Dienstag beginnen kann.

Die meisten Hotels verfügen nicht über eigene Wäschereien, sondern haben diesen Service ausgelagert. Deswegen kann es passieren, dass den Gästen ihre Handtücher und ihre Bettwäsche nicht gewechselt werden kann. Das könnte zu größerem Unmut führen. Am Montag sollte bei einem letzten Treffen noch einmal versucht werden, den Ausstand doch noch zu verhindern. In Spanien ist es nicht unüblich, dass Streiks in letzter Sekunde abgeblasen werden. Die Arbeitnehmer fühlen sich nach eigenen Angaben ausgebeutet und viel zu schlecht bezahlt. Außerdem wird bemängelt, dass man pro Woche nur einen oder anderthalb Tage frei habe. Monatlich bekommen die Arbeitnehmer in Wäschereien lediglich 1080 Euro. Sie fordern eine Erhöhung des Lohns auf 1300 Euro. Mit 1250 Euro würden sie sich nach eigenen Angaben ebenfalls zufriedengeben. Der Streik soll nach Angaben der zuständigen Gewerkschaft CCOO Habitat unbefristet sein. Der Zeitpunkt wurde allem Anschein nach bewusst in die Hochsaison verlegt, um möglichst viel Druck auf die Arbeitgeber ausüben zu können.