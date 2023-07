Zwei britische Urlauber haben auf Mallorca ein nicht sonderlich betörendes Hotel-Erlebnis über sich ergehen lassen müssen. Wie die Zeitung "Wales Online" berichtete, wurde dem frisch verheirateten Ehepaar recht schnell klar, dass sie bei der Herbergsauswahl daneben lagen. Zunächst lachte sie der im Flughafen wartende Transfer-Fahrer, wie sie sagten, angesichts der Auswahl aus. Dann fanden sie, wie sie sagten, ein völlig verdrecktes Badezimmer vor.

Sie beschwerten sich bei der Rezeption, doch von dort aus wurde bis zum Nachmittag des nächsten Tages keine Putzkraft in Marsch gesetzt. Deshalb säuberten die Gäste das Zimmer kurzerhand selbst. Dann kam dem Bericht zufolge der nächste Schreck: Den Eheleuten wurde je ein Becher ausgehändigt, den sie bei allen Gelegenheiten im Hotel benutzen sollten.

"Ich dachte, die machen Witze. Sie erwarteten, dass wir am nächsten Morgen dieselben Becher auch für den Kaffee verwenden würden – das war das Seltsamste", so die Urlauberin zu "Wales Online". "Wir sollten sie für unseren Alkohol, unseren Tee, Saft, Cola, Sprite verwenden, alles wurde in denselben Becher gegossen. Sie wurden nicht einmal richtig gewaschen, ich musste sie selbst mit meinem eigenen Duschgel waschen."

Das Unterfangen, ihr Appartement zu tauschen, entpuppte sich als ausweglos. Eigentlich wollte das Paar direkt wieder nach Hause fliegen, doch die Flüge stellten sich als extrem teuer heraus. Schließlich entschlossen sie sich, ein anderes Hotel zu buchen, was letztendlich auch gelang. Am Ende verbrachten die beiden doch einen schönen Urlaub.