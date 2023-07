Auf der Insel sorgen derzeit vor allem Hotels für Schlagzeilen. Kaum vergeht ein Tag, an dem nicht irgendwo eine neue oder neu gestaltete Unterkunft auf Mallorca ihre Türen öffnet. Hoteliers aus der Ferne und der Nähe geben den Bau, Umbau oder die baldige Fertigstellung eines ihrer Häuser bekannt.

Son Bunyola soll Unterkunft für Superreiche werden.

Zu den Prominentesten unter ihnen gehört sicherlich Sir Richard Branson. Der milliardenschwere britische Unternehmer und Gründer des weltweiten Virgin-Konzerns eröffnete am Mittwoch vergangener Woche nach einem mehr als 25-jährigen Gang durch die Instanzen sein Luxushotel Son Bunyola. Das Hotel befindet sich in der Nähe des Küstendorfs Banyalbufar und verfügt über 26 Zimmer und Suiten. Branson ließ das ursprüngliche Gut aus dem 16. Jahrhundert aufwendig und detailgetreu renovieren.

Hotel-Eigentümer Richard Branson bei der Eröffnung. Foto: Patricia Lozano

Am selben Tag, 21. Juni, eröffnete auch die Schweizer Hotelkette Universal ihr erstes Beachclub-Hotel im Südwesten Mallorcas. Das Hotel mit dem Namen Universal Hotel Aquamarin liegt direkt am Meer im ehemaligen Fischerort Sant Elm. Zuvor wurde das Hotel, das 1963 von der Universal-Gruppe erbaut wurde, vollständig renoviert. Im Vier-Sterne-Boutique-Hotel erwartet die Gäste eine Liegeterrasse mit spektakulärem Meerblick sowie ein dazugehöriger Beachclub mit entspannenden DJ-Sounds. Der neue Indoor-Relaxpool und der kleine Wellnessbereich sollen den Gästen als zusätzliche Entspannungs- und Rückzugsorte dienen. „Wir sind stolz darauf, ein so innovatives Hotelkonzept hier auf Mallorca auf die Beine gestellt zu haben”, erklärte Universal-Beach-Hotels-CEO Yannik Erhart bei seiner Eröffnungsrede.

Die Schweizer Hoteliersfamilie leitet das Hotel Aquamarin in Sant Elm (vl.n.r.): Yannik Erhart, Mirtha Erhart-Zimmerli, Monika Erhart und Philippe Erhart. Foto: Pere Bergas

Drei Tage später fand die nächste Hotel-Premiere auf der Insel statt. In Palmanova wurde am Freitag das erste Hotel der Marke Zel eröffnet, das von der Hotelgruppe Meliá in Kooperation mit Tennisstar Rafael Nadal betrieben wird. Weitere 20 Zel-Hotels sollen in den kommenden fünf Jahren in verschiedenen Ländern der Welt entstehen. In der ersten Phase will die Marke in Destinationen an der Mittelmeerküste und in Hauptstädten wie Madrid, Paris und London wachsen.

Das Hotel Zel Palmanova öffnete seine Pforten am 1. Juli.

Die israelische Kette Leonardo startet auf Mallorca und der Nachbarinsel Ibiza gleich mit sechs neuen Hotels. Auf Mallorca konzentriert sich die Kette hauptsächlich auf die Gegend in und um Palmanova. Das Flaggschiff ist das Royal Hotel Mallorca mit 170 Zimmern, das sich oberhalb der Steilküste zwischen Palmanova und Magaluf befindet. Darüber hinaus gibt es zwei Herbergen mit je 89 und 230 Zimmern.

Mitte Juni wurde auch das Fünf-Sterne-Hotel der griechischen Luxuskette Ikos in Porto Petro eröffnet. Das Gebäude war zuvor für 140 Millionen Euro renoviert worden.

Neues Fünf-Sterne-Hotel Ikos in Porto Petro.

Derzeit befinden sich auch das neu gestaltete Fünf-Sterne-Hotel Formentor und das Luxus-Resort Mandarin an der Costa de la Calma im Bau.