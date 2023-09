Neue Lackierung, neue Kabine, völlig neuer Look! Die Lufthansa-Tochter Discover Airlines hat am Dienstag ihr neues Corporate Design vorgestellt. Und: Der Name Eurowings wird aus dem Namen getilgt. Ab sofort firmiert die Fluggesellschaft als Discover Airlines und nicht mehr als Eurowings Discover. Bereits an diesem Mittwoch um 12.25 Uhr soll die erste umlackierte Maschine – ein Airbus A320 mit der Registrierung D-AIUR – in Palma de Mallorca landen. Wer sich am Flughafen aufhält, kann also Ausschau halten nach der Maschine, deren Leitwerk ein Streifendesign ziert – mit mehreren Blautönen und ein wenig Lufthansa-Gelb.

Der neue Look wird Angaben des Airline-Portals Aerotelegraph zufolge nach und nach auf die Flugzeuge von Discover aufgebracht – und zwar immer dann, wenn sie ohnehin zur Wartung müssen. Kommenden Sommer werden dann voraussichtlich 13 Airbus-Jets und damit rund die Hälfte der dann 28 Flieger umfassenden Flotte den neuen Auftritt bekommen haben. Discover betreibt derzeit 22 Flugzeuge und beschäftigt rund 2000 Mitarbeiter. Mallorca wird unter anderem von Frankfurt aus angeflogen. Seit der Betriebsaufnahme unter der Marke "Eurowings Discover" im Juli 2021 wurden gut vier Millionen Passagiere befördert. Mit alleine zwölf Langstreckenflugzeugen ist Discover hinter Lufthansa und Swiss die drittgrößte Langstreckenairline der Lufthansa-Gruppe. Eigenen Angaben zufolge fliegt die Fluggesellschaft mittlerweile "profitabel". Experten sehen den Wachstumskurs und den neuen Markenauftritt auch als "Angriff" auf die Ferienfluggesellschaft Condor.