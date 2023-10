Die Fluggesellschaften haben für die Wintersaison 2023/2024, also von Ende Oktober bis März, 9,3 Millionen Sitzplätze in Palma de Mallorca geplant. Diese Zahl entspricht einem Anstieg von 4 Prozent im Vergleich zur Saison 2018/2019 vor der Pandemie, wie der Präsident des Verbandes der Fluggesellschaften (ALA), Javier Gándara, bei der Präsentation der Prognosen für die Saison am Donnerstag in Madrid bekannt gab.

Für die Balearen insgesamt ist das Sitzplatzangebot im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 5,5 Prozent gestiegen. Damals waren insgesamt 7,1 Millionen Sitzplätze angeboten worden. Palma ist der Flughafen mit dem geringsten Zuwachs an Sitzplätzen, während Ibiza um 11 Prozent und Menorca um fast 10 Prozent zugelegt haben.

In ganz Spanien haben die Fluggesellschaften rund 127 Millionen Sitze für die Wintersaison 2023/2024 im Flugplan, 12,8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2018/2019. Obwohl der durchschnittliche Anstieg 12,8 Prozent beträgt und in allen Regionen zu verzeichnen ist, registrieren einige Gebiete sehr deutliche Zuwächse. Dies ist der Fall auf den Kanarischen Inseln, wo 24,1 Prozent mehr Sitze angeboten werden, oder in Andalusien, wo der Zuwachs 20,4 Prozent beträgt. Madrid und Barcelona, die stärker vom Geschäftsreiseverkehr abhängig sind, verzeichneten einen Anstieg von 7,6 bzw. 6,7 Prozent.

ALA weist darauf hin, dass diese Zahlen je nach den Anpassungen der Flugpläne variieren können und dass zu berücksichtigen ist, dass nicht alle diese Plätze belegt werden. Dennoch zeigte man sich bei der Vorstellung dieser Prognosen am Donnerstag optimistisch und fügte hinzu, dass der Belegungsfaktor in den ersten neun Monaten dieses Jahres mit 87Prozent bereits leicht über den Daten vor der Pandemie liegt, was darauf hindeutet, "dass das Angebot an die Nachfrage angepasst wird". Gándara betonte, dass, wenn alles so weitergeht wie bisher, 2023 das erste Jahr sein könnte, in dem "wir nicht nur das Niveau der Passagiere erreichen, die 2019 nach Spanien geflogen sind", sondern dem Rekord von 275 Millionen Passagieren sehr nahe kommen oder ihn sogar übertreffen könnten.