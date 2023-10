Die Zeiten ändern sich. Es ist noch gar nicht lange her, da war es ganz normal, dass man sich als Arbeitnehmer für den Job abrackern musste und es partout keinen Platz für eine Work-Life-Balance gab. Heute ist das sicherlich noch genauso. Aber es gibt einen feinen Unterschied. Einige Arbeitgeber haben verstanden, dass das Gehalt alleine nicht ausreicht, um die Mitarbeiter bei der Stange zu halten. Für viele Unternehmen wird es immer schwerer, qualifizierte und motivierte Angestellte zu gewinnen undmöglichst langfristig für den Job begeistern zu können. Also müssen zusätzliche Anreize geschaffen werden.

Genau das dachte sich der 55-jährige Unternehmer Mathias Albert, als er sich überlegte, was er seiner Arbeitstruppe Gutes tun könnte. „Bisher hatten wir nur die klassischen Betriebsausflüge mit schönem Abendessen. Dieses Mal wollte ich meinem Team aber etwas ganz Besonderes bieten.”

Da Albert vorübergehend auf Mallorca lebt und meist von dort im Homeoffice arbeitet, lud er kurzum seine Crew für drei Tage zu einem bunten Programm aus Entertainment und Coaching auf die Insel ein. Selbstredend, dass die Gelegenheit genutzt wurde, um auf Mallorca ein bisschen Sonne und Kraft aufzutanken.

Für die Werbe- und PR-Agentur MediaTel aus Krauchenwies in Baden-Württemberg ging es am 12. Oktober von Stuttgart mit dem Flugzeug nach Palma, wo sie von Familie Albert persönlich abgeholt wurde.

Klare Sache, dass es nach dem Transfer und Einchecken im Hotel erst einmal für ein paar Stunden an Palmas Strand ging. Der ausgiebigen Entspannung am Meer folgte ein kurzweiliger Vortrag über Motivation mit professionellem Coach. Für die grummelnden Mägen gab es im Anschluss ein Abendessen im Tabana in Palma. Die Mitarbeiter staunten nicht schlecht, als das Dinner von einer aufwendigen Show mit Feuerschluckern und spanischem Bolero begleitet wurde. Und nachdem man gut gespeist hatte, ging es bis in die frühen Morgenstunden zum Tanzen und Feiern in den „Social Club” an Palmas Feiermeile Paseo Marítimo.

Den Höhepunkt der Reise stand am zweiten Tag bevor. Denn nach einem ausgiebigen Frühstück im Yachthafen Puerto Portals, lud Albert auf eine Schiffsfahrt mit einer 62-Fuß-Yacht ein. Neben einem professionellen Training zum Thema Motivation und Teambuilding an Bord konnten sich die kreativen Köpfe in einer der malerischen Buchten Mallorcas mit Sprüngen ins Wasser abkühlen. „Das Highlight war für mich, dass wir von der Yacht aus Delfine beobachten konnten”, erzählt PR-Manager Peter Hintze begeistert.

Der dritte und letzte Tag bestand aus verschiedenen Coachings zu den Themen Homeoffice, konstruktiver Konfliktlösung und kreativem Denken. Bevor es aber zurück in die Heimat ging, wurde Palma noch ausgiebig erkundet.

„Kann so ein Ausflug denn wirklich so viel Impact auf ein Arbeitsteam haben”, mag sich mancher Unternehmer fragen. Für Agenturleiterin Jennifer Raithel gibt es keinen Zweifel: „Bereits am zweiten Tag war eine stärkere Teambindung und Wend-ungen zu einem positiveren Mindset zu spüren.”

Aber warum bieten dann nicht mehr Unternehmen Ausflüge dieser Art? Solche Gesten der Dankbarkeit dürften sich auszahlen. Denn ein Mensch, der sich geschätzt fühlt, wird stets mehr leisten als von ihm erwartet wird. „Wahrscheinlich wissen viele nicht, welche Auswirkungen so ein Incentive auf ein Team hat”, resümiert Albert, „zudem ist ein großer Teil sogar steuerlich absetzbar”.