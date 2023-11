Weder der Krieg in der Ukraine noch die anhaltende Inflation kann sie bremsen: Die Reichen der Welt werden immer reicher, heißt es im Vorwort der am Montag vom US-Wirtschaftsmagazin Forbes veröffentlichten Liste der 100 vermögendsten Menschen in Spanien, unter denen sich wie jedes Jahr auch einige Bürger der Balearen befinden.

So wurde erneut der Präsident der Iberostar-Hotelgruppe, Miguel Fluxà, als der reichste Mensch des Archipel platziert, der im nationalen Ranking jedoch von Platz 10 auf Platz 11 abfällt, trotz eines Privatvermögens, das von Forbes auf 2,5 Milliarden Euro geschätzt wird, 200 Millionen weniger als im vergangenen Jahr. Miguel Fluxà ist geschäftsführender Vorsitzender und Hauptaktionär von Iberostar, einer der wichtigsten spanischen Hotelgruppen mit Niederlassungen in der ganzen Welt. Ähnliche Nachrichten Forbes Magazine: Mallorca auf Platz 1 der Top-Reiseziele für 2023 Ein weiterer Name, der mit der Welt des Tourismus auf den Balearen untrennbar verbunden ist und von Forbes hervorgehoben wird, ist Simón Pedro Barceló und seine Familie, die Eigentümer der Barceló-Gruppe: der zweitgrößten spanischen Hotelgesellschaft. Sie besitzt 278 Hotels in 25 Ländern und betreibt 77 in Spanien. Die Barceló-Gruppe wird derzeit von den Holdinggesellschaften mit 1,6 Milliarden Euro bewertet. Im letzten Jahr ist der Wert des Unternehmens um mehr als 21 Prozent gestiegen.



Die drittreichste Person auf den Balearen (Platz 38 im nationalen Ranking) sind die Geschwister Carmen und Luis Riu Güell, Eigentümer und - seit 1998 - Vorstandsvorsitzende der Hotel- und Tourismusgruppe RIU Hotels & Resorts, einem Konzern, der 1953 mit der Eröffnung des Hotels San Francisco auf Mallorca gegründet wurde. Die Gruppe verfügt heute über 100 Hotels in 20 Ländern.



Auf den Plätzen 39 und 40 im spanischen Reichen-Ranking folgen die Bankiers Juan und Carlos March Delgado mit 950 und 930 Millionen. Gabriel Escarrer steht an 52. Stelle der reichsten Menschen in Spanien. Der Eigentümer der Meliá-Hotelkette fällt um 24 Plätze zurück und kommt auf 720 Millionen Euro Privatvermögen, 280 Millionen weniger als im vergangenen Jahr. Den 73. Platz belegt Isabel García, Eigentümerin der Hotelkette Piñero zusammen mit ihren Töchtern Encarna, Lydia und Isabel Piñero. Sie verfügt über ein Vermögen von 500 Millionen, 200 Millionen mehr als im letzten Jahr. Der letzte Balearenbewohner, der in die Liste der 100 Reichsten aufgenommen wurde, ist Adolfo Utor, Eigentümer der Reederei Balearia. Sein Privatvermögen wurde von Forbes in diesem Jahr auf 350 Millionen Euro taxiert.