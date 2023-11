Wer auf dem Weg in den Urlaub auf Mallorca ist, kann demnächst im Flieger kostenfrei chatten. Wie die Fluggesellschaft Lufthansa bekannt gegeben hat, sollen Passagiere demnächst Messenger-Dienste wie WhatsApp und Telegram an Bord nutzen können. Der Service gilt für Kurz- und Mittelstreckenflüge, also auch die Verbindungen nach Mallorca. "Unbegrenztes Free Messaging" soll ab Mitte Januar verfügbar sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Airline, die am Mittwoch, 8. November, veröffentlicht worden ist.

Dafür stellt Lufthansa WLAN zur Verfügung, in das sich Passagiere mit dem eigenen Smartphone oder Tablet einwählen können. "Ich freue mich, dass unsere Gäste künftig auch über den Wolken mit ihren Nächsten oder Geschäftspartner im Austausch bleiben können – und das kostenfrei", so ein Sprecher des Unternehmens. Bisher war dieser Service kostenlos nur für 30 Minuten verfügbar. Allerdings: E-Mails abrufen, surfen oder Filme streamen wird weiterhin nur gegen Bezahlung möglich sein. Die Preise dafür sollen aber ab Januar um fast 50 Prozent gesenkt werden. "Lufthansa investiert rund zwei Milliarden Euro in Produkt- und Serviceverbesserungen. Dabei haben wir viele große, mittlere und auch kleinere Initiativen umgesetzt und geplant, die Reisen mit Lufthansa zu einem noch besseren Erlebnis machen", heißt es von Seiten des Unternehmens. Um den kostenfreien Messenger-Service der Lufthansa nutzen zu können, müssen sich Passagiere registrieren. Das soll mit einer Miles & More Service-Kartennummer oder E-Mail-Adresse funktionieren. Die Airline Lufthansa verkehrt mit ihren Fliegern mehrmals pro Woche zwischen Palma und verschiedenen Flughäfen in Deutschland.