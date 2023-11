Die Billigfluglinie Ryanair wird in Spanien 50 neue Flugbegleiter für die Tochtergesellschaft Lauda an ihren Basen in Palma de Mallorca, Wien (Österreich), Zagreb und Zadar (Kroatien) einstellen. Das berichtete die spanischsprachige Zeitung "Diario de Mallorca".

Das Unternehmen ist auf der Suche nach Mitarbeitern, um seine Belegschaft zu verstärken, da die Gruppe auf Wachstumskurs ist und bis 2024 voraussichtlich 300 Millionen Passagiere pro Jahr befördern will. So werden drei Einstellungstage in Barcelona, Málaga und Palma stattfinden, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Die Termine sind am 27. November um 10 Uhr in Málaga, am 28. November in Barcelona und am 30. November in Palma.

Diejenigen, die an einem dieser drei Einstellungstage teilnehmen möchten, müssen sich vor der Teilnahme über die Ryanair-Website anmelden. Ryanair fliegt von Mallorca aus zahlreiche deutsche Städte an, unter anderem Köln, Düsseldorf-Weeze, Hamburg, Nürnberg, Dortmund.