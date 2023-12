Alcampo, das größte Einkaufszentrum für Lebensmittel und Haushaltswaren auf Mallorca, wird deutlich ausgebaut. Vor dem bereits bestehenden Gebäudekomplex an der Autobahn zwischen Palma de Mallorca und Inca soll ein weiterer rechteckiger Bau mit zahlreichen Läden und Restaurants entstehen.

Auch ist ein Park geplant, wie aus den Plänen hervorgeht, in die die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" Einsicht hatte. Der soll neben dem Neubau angelegt werden. Die zuständige Gemeinde Marratxí und der Inselrat prüfen derzeit das Vorhaben, es ist vorgesehen, die Anwohner vor Beginn der Bauarbeiten zu konsultieren.

Wegen der Vergrößerung muss eine Hochspannungsleitung, die dort verläuft, unter die Erde verlegt werden. Auch die Zufahrtsstraßen sollen verändert werden, sodass Staus angesichts von noch mehr erwarteten Kunden verhindert werden können. Man will nicht das erleben, was woanders auf Mallorca passiert: An den Zufahrten zum FAN-Shoppingcenter an der Flughafenautobahn nämlich bilden sich seit seiner Fertigstellung regelmäßig immer mal wieder lange Autoschlangen, weil hier die Straßen nicht signifikant verbreitert worden waren.

Alcampo ist auf einer Fläche von derzeit 21.355 Quadratmetern neben dem Carrefour-Einkaufszentrum an der Ringautobahn das größte seiner Art auf der Insel.