Wer auf Mallorca lebt oder die Insel besucht, kommt an den Märkten der Kette Mercadona nicht vorbei. Besucher interessieren sich besonders für neue Produkte, die der Konzern immer mal wieder auf den Markt wirft. Bereits seit einigen Wochen finden sich folgende Kreationen in den Regalen, wobei der Keks als solcher oder als Nebenprodukt eine besondere Wertschätzung genießt:

Das neue "Biscuit"-Eis wird in Bottichen von 500 zu haben sein und kostet 3,05 Euro. In Erinnerung gerufen sollen die spanischen Kult-Kekse namens Lotus. Angereichert wird die Mixtur durch Karamellgeschmack und Zimt. Ein neuer Keks-Brotaufstrich für 2,60 Euro pro 400 Grammglas ist eine weitere Erfindung. Eine Schokolade soll ebenfalls Keksgeschmack im Gaumen verdichten. Die "Chocolate Fussion" gibt es für 1,15 Euro.

Wer es salzig mag, sollte die neuen "Twister Fries" probieren. Dabei handelt es sich um gefrorene Pommes Frites unterschiedlicher, also auch runder Formen. Die 600-Gramm-Tüte kostet 2,40 Euro, versprochen wird ein himmlischer Geschmack.

Ein weiteres Highlight der Hausmarke Hacendado, mit dem Mercadona aufwartet, ist ein neuartiger Erdbeertee, der gerade im Sommer besonders erfrischend sein soll. 20 Tütchen kosten im Pappkarton 1,45 Euro.

Auf Erfolg bei den Käufern hofft Mercadona auch mit einer Würzmischung, die nach Käse und Bacon-Schinken schmeckt und insonderheit Fleischgerichte aufmöbeln soll. 85 Cent kostet der Beutel, es wird ein "magisches" Geschmackserlebnis versprochen.

Desweiteren gibt's bei Mercadona jetzt ein Spray, mit welchem man ungute Gerüche in der Küche neutralisieren kann. Der Konzern verspricht ein Frischeerlebnis sondergleichen. Die 600-Gramm-Flasche kostet 1,15 Euro.

Last but not least findet man bei Mercadona neuerdings auch einen neuen Weichspüler der Hausmarke Bosque Verde mit einer Mischung aus Zitrusgeruch und Aroma von weißen Blumen. Für 1,85 Euro ist die Flasche zu haben.

.