Mercadona, die spanische Supermarktkette, setzt ihren Expansions- und Modernisierungsplan auf Mallorca fort. Das Unternehmen eröffnet diese Jahr neue Filialen, darunter eine in der deutschen Urlauberhochburg Cala d´Or im Osten der Insel, und renoviert bestehende, um sich an ein effizienteres und nachhaltigeres Geschäftsmodell anzupassen.

Seit 2017 führt Mercadona ein Umgestaltungsprogramm durch, um seinen Kunden ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten und gleichzeitig die Umweltbelastung zu verringern. Zu den Maßnahmen gehören eine bessere Wärme- und Schalldämmung, effizientere und umweltfreundlichere Kühltruhen und ein automatisiertes LED-Beleuchtungssystem.

Renovierungen und Neueröffnungen

Im vergangenen Jahr wurden die Geschäfte in Can Picafort und in Palmas Markthalle, der Mercat de l'Olivar renoviert. Außerdem wurde in Prínceps d'Espanya (Marratxí) ein neuer Supermarkt eröffnet, nachdem das Geschäft in Sa Cabaneta geschlossen wurde. Der Grund für die Schließung war, dass der Supermarkt nicht mehr den Standards des neuen effizienten Ladenmodells entsprach, das Mercadona einführt. In diesem Jahr hat sich Mercadona jedoch auch für weitere Schließungen und Neueröffnungen entschieden. Die erste Schließung betraf das Geschäft gegenüber von Marivent, aus ähnlichen Gründen wie bei Sa Cabaneta. So will das Unternehmen sicherstellen, dass alle seine Supermärkte einem effizienteren Ladenmodell entsprechen. Derzeit arbeitet Mercadona an der Eröffnung von Geschäften in Palmas Camí dels Reis (Industriegebiet Can Valero) und im Ferienort Cala d'Or an der Ostküste

Die Neueröffnungen sind Teil des Expansionsplans von Mercadona, der Maßnahmen wie die Schaffung breiterer Gänge und eine bessere Aufteilung des Verkaufsraums vorsieht. Dies soll den Einkauf für die Kunden optimieren und die Arbeit der Mitarbeiter erleichtern.