Eine neue Erfindung der spanischen Supermarktkette Mercadona ist als bahnbrechende Innovation mit einem Preis gewürdigt worden. Unabhängige Experten des Instituts "Cerdà" hoben eine 80 Meter lange Einpackfolie der Marke "Bosque Verde" hervor, die ein scharfes Messer beinhaltet, mit dem man diese problemlos zerschneiden kann – eine Art Mini-Guillotine.

Vor der Einführung der Neuerung in den zahllosen Märkten der in Valencia beheimateten Kette hatte es sich mitunter äußerst schwierig gestaltet, die Folie daheim abzutrennen. Außerdem war es zuweilen nur schwer möglich, zu verhindern, dass verklebte.

Das Management von Mercadona reagierte begeistert auf die Ehrung und hob hervor, dass bei ihnen der Kunde immer König sei. Man arbeite permanent an Verbesserungen aller Art. Die Supermarktkette gilt als der günstigste spanische Discounter. In großen Märkten wird auch vorbereitetes Essen angeboten, das man in hauseigenen Mikrowellengeräten erhitzen und danach an Tischen verspeisen kann.