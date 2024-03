Mit dem Traum des Lebens auf Mallorca vor Augen müssen ein paar Aufgaben erledigt werden, um sich dauerhaft hier niederzulassen. Auf dem Weg zum Auswandern gilt es zuerst, eine NIE-Nummer zu bekommen. Diese ist erste Voraussetzung für die Eröffnung eines spanischen Bankkontos. Bei manchen Banken wird sogar die „Residencia” verlangt – eine grüne Karte, die Bürgern der Europäischen Union den Aufenthalt in Spanien bescheinigt. Diese setzt im Wesentlichen wiederum einen Arbeitsvertrag oder die Meldung als Selbstständige/r, eine Beitrittsnummer zur Sozialversicherung sowie eine Wohnsitzanmeldung („Empadronamiento”) voraus.

Sind diese Bedingungen erfüllt, kann es an die Auswahl des passenden Kreditinstituts und des passenden Produktmodells gehen: Hierbei ist im Wesentlichen zwischen einem gewöhnlichen Girokonto und einem an eine bestimmte Einkommenshöhe geknüpftes Gehaltskonto zu unterscheiden. Viele Anbieter berechnen keine Kontoführungsgebühren und stellen eine kostenfreie Debit- oder Kreditkarte zur Verfügung.

Inzwischen können viele Konten über das Internet abgeschlossen werden. Dabei identifiziert sich der Nutzer per Videoaufnahme über das Mobiltelefon, Ausweisdokument sowie digitaler Unterschrift. In manchen Fällen werden außerdem Daten über den persönlichen ökonomischen Status abgefragt. Im Folgenden stellt MM eine Auswahl aktueller Kontoangebote vor.

Bankinter

Die 1965 gegründete „bankinter” mit Sitz in Madrid bietet spezielle Konten für Ausländer und Residenten an. Zur Wahl stehen ein Gehaltskonto, ein Sachkonto, ein Rentenkonto und ein Berufskonto. Alle haben gemeinsam, dass Neukunden bei Online-Anmeldung noch eine Debit- oder Kreditkarte ohne Ausgabe- oder Bearbeitungsgebühren hinzubekommen. Zusätzlich erhält man zwei kostenlose Girokonten ohne Kontoführungsgebühren mit null Prozent effektivem Jahreszins. Beim regulären digitalen Girokonto von Bankinter hingegen werden Salden abhängig von ihrer Höhe mit bis zu 1,5 Prozent verzinst.

Banco Sabadell

Die 1881 gegründete Banco Sabadell hat ihren Sitz in Alicante. Nach weltweiten Vermögenswerten ist sie das viertgrößte spanische Finanzinstitut. Die Banco Sabadell bietet ein Online-Konto mit unbegrenzter Rendite ohne Laufzeit. Dabei wird der aktuelle Zinssatz angewendet, der derzeit zwei Prozent effektiver Jahreszins bis zu einem Guthaben von 20.000 Euro beträgt. Zusätzlich erhalten Kunden eine Rückerstattung von drei Prozent des Betrags der Rechnungen von Strom- und/oder Gasversorgungsunternehmen, die in jedem Kalenderquartal auf den Namen des Kontoinhabers ausgestellt wurden. Das Online-Konto von Sabadell kommt ohne Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren aus und ist an keinerlei Bedingungen gebunden. Darüber hinaus stellt die Bank eine kostenlose Debitkarte und eine kostenlose Kreditkarte ohne Ausgabe- oder Kontoführungsgebühren zur Verfügung.

CaixaBank

Die CaixaBank ist das nach Vermögenswerten zweitgrößtes spanisches Finanzinstitut. Sie bietet Neukunden mittels dem digitalen Bankdienst CaixaBankNow ein Giro-Online-Konto ohne Führungs- und Verwaltungsgebühren sowie ohne Bedingungen. Dazu kommt eine Debitkarte ohne Führungs- und Verwaltungsgebühren. Die CaixaBank verfügt über mehr als 11.600 Geldautomaten in ganz Spanien. Alle Online-Transaktionen sind kostenlos und Zahlungen werden mit Bizum abgewickelt. Das ist ein Zahlungsdienstleister in Spanien, der aus der Zusammenarbeit von 34 Banken des Landes hervorgegangen ist, um ein System für Sofortzahlungen zwischen Privatpersonen sowie Einkäufe in Geschäften zu schaffen.

Santander

Bedingungslos ist ebenfalls das Online-Konto von Santander, dem nach weltweiten Vermögenswerten größten spanischen Finanzinstitut. Die Bank wurde 1857 in der gleichnamigen Stadt im Norden Spaniens gegründet. Das Online-Konto kostet keine Kontoführungsgebühr und umfasst eine kostenfreie Debitkarte, einschließlich einer Unfallversicherung von bis zu 120.000 Euro. Santander besitzt ein Netz von 30.000 Geldautomaten auf der ganzen Welt. Für Arbeitnehmer und Rentner interessant: Wessen eingezahltes Gehalt oder Rente und zwei monatliche Rechnungen bei Eröffnung eines Online-Kontos mehr als 600 Euro betragen, der erhält 300 Euro geschenkt; bei mehr als 2500 Euro gibt es 400 Euro.

BancaMarch

Die Banca March ist eine familiengeführte Bank mit Sitz in Palma de Mallorca. Sie wurde 1926 gegründet, hat gegenwärtig 1300 Mitarbeiter und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 20 Milliarden Euro. Wer es bevorzugt, sein Konto in einer Filiale zu eröffnen, ist hier richtig, denn die Banca March legt Wert auf persönliche Kundenbetreuung. Der Lokalmatador bietet ein Girokonto, auf das ein Gehalt, eine Rente oder wiederkehrendes Einkommen von monatlich mindestens 1500 Euro eingehen müssen. Dann kostet die Kontoführung 20 Euro halbjährlich, zuzüglich 45 Cents pro Transaktion. Eine Debitkarte gibt es kostenlos dazu, wenn die jährlichen Ausgaben mindestens 3600 Euro betragen.