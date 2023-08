Seit dem 1. Mai dieses Jahres versucht sich Deutschland am landesweit gültigen 49-Euro-Ticket. Doch Mallorca geht sogar noch einen Schritt weiter: Für Inselbewohner ist seit diesem Jahr das Bus-, Bahn-, und Zugfahren auf der Insel umsonst. Um die Stadtbusse in Palma ohne Ticket nutzen zu können, brauchen Sie lediglich einen festen Wohnsitz in der Inselhauptstadt und eine aktive Bürgerkarte, die graue „Tarjeta Ciudadana”. Diese erhalten Sie in den städtischen Bürgerbüros. Wichtig ist hierbei jedoch, dass Sie vorher online einen Termin vereinbaren. Man kann in Palma jedoch auch ohne diese Karte Bus fahren. Tickets müssen in bar bezahlt werden. MM gibt einen Überblick über die wichtigsten Buslinien für Urlauber. Zentraler Umsteigepunkt all dieser Linien ist die Plaça d’Espanya im Herzen der Stadt.

Linie A1: Flughafen-Palma Zentrum

Mit dem Bus vom Flughafen nach Palma: Wenn Sie gerade auf Mallorca angekommen sind und sich teure Transportkosten sparen wollen, können Sie schon am Airport in den Bus steigen. Nehmen Sie die EMT-Buslinie A1 und fahren Sie bis zur Haltestelle Plaça d’Espanya, um im Herzen Palmas anzukommen (Endhaltestelle der Linie A1 ist der vier Stationen weiter gelegene Passeig Mallorca). Nur wenige Gehminuten von der Haltestelle entfernt, können Sie den Mercat de l’Olivar, die größte Markthallte Palmas, besuchen. Dort gibt es frische Produkte, unter anderem Fisch, verschiedene Obst- und Gemüsesorten, sowie Fleisch- und Wurstwaren. Anders herum können Sie die Linie auch nutzen, um wieder zum Flughafen zu kommen. Für Urlauber kostet die Fahrt jeweils fünf Euro (für alle weiteren Busse, inklusive Nachtbusse, sind jeweils zwei Euro fällig). Wichtig zu wissen: Wer die Linie A1 in Richtung Airport nutzt, muss bis zum Flughafen fahren. Ein Ausstieg an den einzelnen Zwischenstationen ist nicht möglich!

Linie A2: Flughafen-Arenal

Wenn Ihre Unterkunft in Arenal liegt, dann steigen Sie am Flughafen in die Linie A2 ein. Dieser Bus bedient verschiedene Haltestellen an der Playa de Palma – von Can Pastilla im Norden bis Arenal im Süden. Erreichbar sind sämtliche Balnearios, außerdem die Party-Zone rund um Bier- und Schinkenstraße. Auch von hier aus können Sie nach Urlaubsende den Bus wieder zurück zum Flughafen nehmen.

Linie CC: Rundkurs durch Palmas Altstadt

Wenn Sie die Innenstadt Palmas mal per Bus besichtigen wollen, haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten. Die Logischste wäre neben dem roten Touristenbus die CC-Linie (Circular Centre Ciutat). Diese führt Sie zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, unter anderem zum Rathausplatz Plaça Cort, zum Passeig Mallorca oder zur Plaça de la Reina. Und das Beste daran: Sie ist für alle kostenlos. Grund hierfür: Dadurch soll das Zentrum zu einem nachhaltigeren Ort werden, indem mehr Leute auf das Auto verzichten. Vielleicht haben Sie auf Mallorca bereits den knallroten Hop-On-Hop-Off Bus gesichtet. Dort kostet eine Fahrt im preisgünstigsten Tarif (24-Stunden Ticket, Halt an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Audioguide in acht unterschiedlichen Sprachen) insgesamt 22 Euro. Wenn man sich dieses Geld sparen will, lohnt es sich, auf die kostenlose CC-Buslinie umzusteigen, auch wenn man hier zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten – anders als beim roten Bus – oft noch ein paar Schritte gehen muss. Achtung: Die CC-Linie ist nur von Montag bis Freitag in Betrieb.

Linie 25: Plaça de la Reina-Arenal

Wenn Sie kein Auto zur Verfügung haben und von der Stadt an den Strand wollen, können Sie in die Nummer 25 Richtung Arenal steigen und zur Playa de Palma gelangen. Steigen Sie hierfür an einer der Haltestellen zwischen Can Pastilla und Arenal aus. Die Restaurants, Cafés, Souvenirläden und Clubs an der belebten Promenade bieten im Sommer viele Möglichkeiten. Partywütige können an der Haltestelle „Balneari 5” aussteigen, um zum Megapark zu gelangen.

Linie 4: Plaça Columnes-Ses Illetes

Wenn Sie an den beliebten Strand von Illetes möchten, können Sie im Zentrum in die von der Plaça Columnes kommende Linie 4 steigen. Der Strand liegt in einer wunderschönen Bucht. Die vielen Bäume sorgen zusätzlich für eine gemütliche Strandatmosphäre.

Linie 1: Portopí-Sindicat

Die Linie 1 verbindet Palmas City mit dem Hafen. Mit ihr können Sie zum Beispiel zum Paseo Marítimo gelangen und dort die Yachten bewundern und die Promenade erkunden. Sie kommen auch zum Shopping-Center Portopí und zum Fährhafen an der Westmole (Dic de l’Oest). Wenn Sie sich für Museen interessieren, können Sie bereits an der Haltestelle Passeig Mallorca-Jaume III aussteigen, um das Museum Es Baluard zu besuchen.

Linie 20: Portopi-Son Espases

Auch wenn man im Urlaub nicht gerne an Krankenhäuser denkt, kann diese Buslinie für Notfälle nützlich sein. Um zu Palmas Uniklinik zu kommen, müssen Sie an der Haltestelle Son Espases aussteigen. Von dort aus sind es nur wenige Gehminuten zur Notaufnahme.

Linie 35: Aquàrium-Plaça de la Reina/Catedral



Wenn Sie Urlaub auf Mallorca machen, kommen Sie an einem Besuch von Palmas Kathedrale nicht vorbei! Die Linie 35 hält sogar nur 200 Meter vor dem Ziel. Steigen Sie hierfür an der Haltestelle Plaça de la Reina/Catedral aus. Diese Buslinie lohnt sich ebenfalls, wenn Sie das Aquarium besuchen wollen, welches eine Kombination aus Erlebnispark und Aquarium darstellt. Außerdem bedient die Linie 35 Haltestellen in den beliebten Meeresvierteln Portitxol, El Molinar und Ciutat Jardí, die von der Arenal-Expresslinie 25 übersprungen werden.

Linie 46: Sindicat-La Bonanova-Gènova



Nachtleben genießen? Hierfür eignet sich das Viertel Santa Catalina hervorragend: Hier gibt es neben Cocktailbars und Restaurants auch Clubs zum Ausgehen. Neben der aus der Stadt kommenden Linie 46 halten dort (Haltestelle Plaça Progres) auch die Linien 4, 5, 40 und 47.

Linie N1: Portopí-Porta des Camp



Wenn Sie sich abends zum Beispiel im Kino des Einkaufszentrums Porto Pi einen Film angesehen haben, können Sie mit der Nachtlinie N1 zurück in die Stadt kommen. Der erste Bus fährt um 00.10 Uhr – der letzte um 06.25 Uhr. Die Busse verkehren jeweils im 25-Minuten-Takt. Achtung: Dieser Bus verkehrt nur in den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag sowie vor Feiertagen.

Unterwegs mit der App

Die sogenannte MobiPalma-App ist ein Must-have auf dem Handy für alle Residenten und Touristen. Dort erhalten Sie alle Informationen über den öffentlichen Personennahverkehr in Palma in Echtzeit. Dies erleichtert Ihre Fahrten mit den öffentlichen Bussen der Stadt deutlich: Besonders, wenn die Anzeigetafeln der jeweiligen Haltestelle nicht funktionieren sollten. MobiPalma ist eine kostenlose App der Stadtverwaltung von Palma, die Informationen über den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt sowie Informationen über Bike-Sharing, Parkhäuser und Mobilität enthält.