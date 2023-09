Wer schon einmal im Urlaub auf Mallorca war, hat sie sicherlich bereits entdeckt: Die rot-gelben TIB-Überlandbusse, die – anders als die EMT-Stadtbusse in Palma – für die „Langstrecke” zuständig sind. Und, genauso wie die Fahrzeuge der EMT, sind auch die TIB-Busse in diesem Jahr für Residenten gratis. Die dafür notwendige „Tarjeta intermodal” kann man sich mit Termin zum Beispiel an Palmas Bahnhof ausstellen lassen. Sie gilt auch in der Metro und im Zug. Wenn man den Bus betritt, muss man die Karte, die trotz des Gratis-Angebots mit einem Geldbetrag aufgeladen sein muss, sowohl beim Einals auch beim Ausstieg an das Lesegerät halten. Denkt man am Ende der Fahrt nicht daran, werden automatisch 30 Cent abgezogen. Aufgeladen werden kann die Karte beim Busfahrer, an den Fahrkartenautomaten in Bahnhöfen und U-Bahn-Stationen sowie online unter www.tib.org.

Bezahlen im Bus per Bankkarte

Selbstverständlich kann man auch Busfahren, wenn man kein Insel-Resident ist. Und: Anders als bei den EMT-Stadtbussen kann man in den TIB-Fahrzeugen mit Karte bezahlen. Das ist sogar bis zu 40 Prozent günstiger! Wer im Besitz einer Debit- oder Kreditkarte ist, kann das TIB-Netz sogar nutzen, ohne vorher einen Fahrschein zu kaufen. Achtung: Auch hier muss die Bankkarte beim Ein- und Aussteigen im Bus über das Lesegerät gezogen werden. Darüber hinaus erhalten Gruppen von bis zu fünf Personen bei Verwendung derselben Bankkarte erhebliche Ermäßigungen. Es lohnt sich also, wenn man als Familie reist. Hierbei ist lediglich zu beachten, dass jedes Mitglied der Gruppe dieselbe Bankkarte sowohl beim Ein- als auch beim Aussteigen verwenden muss.

Bar bezahlen im Bus

Natürlich kann im Bus auch bar bezahlt werden. Allerdings zahlen Nutzer dann deutlich drauf. Wichtig: Der Preis richtet sich nicht nur nach der Länge der Strecke, sondern nach den durchquerten Tarifzonen. So zahlt man beispielsweise für eine Fahrt mit zwei Zonen-Sprüngen 3,60 Euro pro Person, wenn man mit Karte zahlt. Bei Flughafenlinien werden für zwei Zonen-Sprünge 5,40 Euro fällig. Zahlt man bar an Bord, ist man schnell für dieselben Strecken im allgemeinen Tarif 6 Euro und auf den Flughafenlinien 9 Euro los: Immerhin eine Differenz von 2,40 und 3,60 Euro. Diese Maßnahme soll dazu führen, dass die Menschen Barzahlung vermeiden, denn dadurch wird die Fahrt verzögert.

Online-Kauf

Tickets können auch ganz bequem im Internet gebucht werden ( www.tib.org ). Für den Kauf einfach Start und Zielort der Fahrt auswählen. Nutzer erhalten dann einen QR-Code, den sie scannen müssen, wenn sie in den Bus einsteigen. Es kann mit demselben Ticket bis zu zweimal umgestiegen werden. Pro Abschnitt der Fahrt erhält man beim Online-Kauf einen eigenen QR-Code.

Das Streckennetz

Fast alle TIB-Buslinien starten an Palmas unterirdischem Bahnhof Estació Intermodal. Von dort kommt man in fast alle Ecken der Insel. Besonders schön: Auch viele touristische Attraktionen und beliebte Dörfer können so erreicht werden. Von dort aus kann man zum Beispiel die Linie 103 nehmen, um nach Santa Ponça zu kommen. Wenn mannach Sóller oder Deià will, kann man in die Linie 203 einsteigen. Wenn man nach Can Picafort will, um glasklares Meerwasser zu genießen, nimmt man die 302.

Die Flughafen-Busse

Die „Aerotib”-Busse bieten direkte Verbindungen aus einigen Gemeinden zum Flughafen und umgekehrt. Sie wurden eingeführt, um Touristen die Fahrt zu vereinfachen, da sie ansonsten erst mit dem EMT-Flughafenbus oder einem teuren Taxi zur Plaça d’Espanya in Palma fahren müssen, dem zentralen Busbahnhof der Überlandbusse. Der Westen wird über die Linie A11 erschlossen, die über Peguera, Santa Ponça und die anderen Küstengemeinden nach Camp de Mar fährt . Die Linie A32 verbindet den Norden mit dem Flughafen, startet in Can Picafort und bedient unter anderem die Playa de Muro, Port d’Alcúdia, Alcúdia, Sa Pobla und Inca. Aus dem Osten verkehrt die A42 zum Airport. Von Cala Bona über Cala Millor, Sa Coma, S’Illot, Portocristo, Manacor, Vilafranca, Montuïri und Algaida. Die vierte und letzte Verbindung, die Linie A51, verkehrt zwischen Campos, Llucmajor, S'Arenal und dem Flughafen.

Urlauber aufgepasst!

Einige TIB-Busse verkehren nur im Sommer. Diese Buslinien sind auf den Online-Fahrplänen jeweils mit einem Sonnensymbol versehen. Hierbei sollte man die aktuellen Fahrpläne des Unternehmens beachten, um auf dem neuesten Stand zu sein.

Viele Vorteile

Über die Jahre wurde das Streckennetz der TIB-Busse immer weiter ausgebaut. Dadurch stellt das Verkehrsmittel eine kostengünstige Alternative dar, obgleich man mit dem Bus deutlich mehr Zeit einplanen muss als mit dem Auto. Doch Busfahren bringt auch viele Vorteile mit sich: Man kann sich entspannt zurücklehnen, die mallorquinische Landschaft genießen und schont so gleichermaßen Umwelt und Geldbeutel.