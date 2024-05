Wer sich auf Mallorca aufhält, kommt an der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca nicht vorbei. Der Ort ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt der Insel, hier läuft sternförmig alles zusammen, weshalb sich dort auch immer zahlreiche Menschen aufhalten. Der ansehnliche Nullkilometerstein ist über die Insel hinaus bekannt.

Unterhalb des angrenzenden Ses-Estacions-Parks befindet sich der Intermodal-Bahnhof. Von hier aus fahren über Inca, Consell und Santa Maria del Camí Züge nach Manacor und Sa Pobla sowie U-Bahnen nach Marratxí und zur Balearen-Universität. Darüber hinaus kann man hier in zahlreiche Überlandbusse steigen, die einen fast überall hin auf der Insel bringen, etwa nach Cala Millor, zur Playa de Muro, nach Pollença oder in den Südwesten nach Port d'Andratx.

Die Buslinien, die mit der Ziffer 1 beginnen, fahren in den Südwesten, die mit der Ziffer 2 in den Nordwesten, die mit der Nummer 3 in den Norden, die Vierer in den Osten und Nordosten und die Fünfer in den Südosten. Außerdem halten oberirdisch auf dem Innenstadtring Avenidas fast alle Busse der städtischen EMT-Buslinien hier an, sodass die Plaça d'Espanya der beste Ort ist, um umzusteigen, wenn man öffentliche Verkehrsmittel benutzt.

Wer an der Playa de Palma wohnt und zu einem weiter entfernten Inselstrand möchte, benutze zunächst die Busse der Linien 25 oder 35. Dann ist es vonnöten, zum Intermodal-Bahnhof herabzusteigen und den passenden Bus zu suchen. In den TIB-Gefährten kann man mit Kreditkarte zahlen, in den EMT-Bussen wird jedoch ausschließlich Bargeld akzeptiert.

Auch touristisch ist die Plaça d'Espanya von Belang: Von hier fährt der historische Sóllerzug mit seinen hölzernen Waggons von einem Retro-Bahnhof ins Orangental. Die Fahrt gilt als eines der schönsten touristischen Highlights der Insel.