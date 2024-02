Auf Mallorca wird am 1. März der Balearen-Tag gefeiert. Dabei handelt es sich auf der Insel um einen gesetzlichen Feiertag, er erinnert an das 1983 in Kraft getretene Autonomiestatut der Inseln. Nicht nur auf Mallorca, sondern auch auf den Nachbarinseln gibt es tagelang ein vielseitiges Programm. Da es sich um einen Feiertag handelt, sind die Geschäfte allerdings nur bedingt geöffnet. Eine Liste mit allen Feiertagen auf Mallorca finden Sie hier.

Dieser Supermärkte sind geöffnet

Die meisten Eroski-Filialen haben geöffnet, ebenso wie die deutsche Drogeriekette Müller. Das betrifft die Filialen an der Plaça d'Espanya in Palmas Innenstadt, in Llucmajor, Santa Ponça sowie Campos. Die Supermarktkette Lidl hält die meisten ihrer Läden hingegen am 1. März geschlossen. Die Filiale in Palmanova wird geöffnet sein. Auf Mallorca werden die meisten Geschäfte von Aldi geschlossen haben, allerdings sind unter anderem die Filialen in Magaluf, Palmanova und Campos von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet.

Was die Einkaufszentren betrifft, so werden die meisten von ihnen geschlossen sein. Spaniens größte Warenhauskette El Corte Inglés wird am Freitag, 1. März, nur eine Filiale geöffnet haben. Dabei handelt es sich um das Kaufhaus auf Palmas belebter Einkaufsstraße Jaume III. Die Öffnungszeiten am Freitag sind dann auf 11 bis 20.30 Uhr festgelegt. Das große Warenhaus an den Avenidas in der Inselhauptstadt bleibt hingegen geschlossen.

Außerdem hat das Mallorca Fashion Outlet in Marratxí an diesem Freitag von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Die Shoppingmall FAN bleibt am Freitag hingegen geschlossen. Die meisten Kinos und Restaurants auf der Insel werden ebenfalls geöffnet sein. Blumenläden, Zeitungshändler und Tankstellen dürfen am Freitag ihre Türen öffnen, ebenso wie Geschäfte, die nicht größer als 500 Quadratmeter sind.