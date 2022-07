Mallorca bietet Naturlandschaften von großer Schönheit. Von den Bergen oder Hügeln aus lassen sich paradiesische Panoramablicke genießen. Den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang von einem dieser Aussichtspunkte aus zu genießen, ist immer ein Erlebnis, ebenso wie ein Ausflug dorthin, selbst wenn es nur ein kurzer Abstecher sein sollte. Doch der Aufwand lohnt sich, die schönen Aussichten bleiben den Betrachtern lange in der Erinnerung haften. Im Folgenden präsentiert MM eine Übersicht über einige der schönsten Höhepunkte auf der Insel, die Sie bei Ihrem nächsten Urlaub auch ohne lange, schweißtreibende Fußmärsche erleben könnten.

1. Sa Foradada, Valldemossa

Foto: Archiv Grup Serra

Wenn es um Aussichtspunkte geht, ist Sa Foradada der Klassiker und wahrscheinlich einer der besten Plätze auf Mallorca, um Sonnenuntergänge zu genießen. Der Aussichtspunkt befindet sich an der Westküste zwischen Valldemossa und Sóller und ist mit dem Auto direkt von der Ma-10 aus anzufahren. Von einer Plattform aus lässt sich das Meer, der klare Horizont und die besondere Form des Küstenfelsens Sa Foradada – der „Durchlöcherte”, wie er auf Mallorquinisch heißt – bewundern. Die rundliche Öffnung hat einen Durchmesser von 18 Metern.

2. Es Colomer, Pollença

Foto: Tofol Llinas/Ultima Hora

An der Nordwestspitze Mallorcas befindet sich bei Pollença der Aussichtspunkt Es Colomer, an der Landstraße zum Kap von Formentor. Viele Radfahrer und Besucher kommen hierher, um die Aussicht auf das Meer und die Steilküste der Serra de Tramuntana zu genießen.

3. Leuchtturm Cap de Formentor, Pollença

Foto: Elena Ballesteros/Ultima Hora

Der Leuchtturm vom Cap Formentor selbst zählt zu den traditionsreichsten Sehenswürdigkeiten der Insel. Fertiggestellt im Jahre 1863, steht der 22 Meter hohe Turm auf einer Klippe 210 Meter über dem Meeresspiegel und bietet eine spektakuläre Aussicht über die See. Die Arbeiten an den Turm waren höchst beschwerlich. Sie begannen 1857, zwei Jahre dauerte es allein, bis der Weg zu dem geplanten Bauwerk an dem zerklüfteten Ort fertiggestellt werden konnte. Die 200 Arbeiter arbeiteten von Montag bis Sonntag an dem Projekt. Darum ließ das Bistum ihnen einen Altar bauen, damit sie dort die Sonntagsmesse feiern konnten. Derzeit ist die Zufahrt zum Kap streng eingeschränkt. Angeboten wird ein Shuttlebus in Port de Pollença.

4. Ses Barques, Sóller

Foto: S. Amengual

Nur wenige Auto-Minuten von Sóller entfernt befindet sich der Mirador de ses Barques. Von seiner Plattform aus öffnet sich ein Panoramablick auf die Serra de Tramuntana und Port de Sóller. Der Ort verdankt seinen Namen der Tatsache, dass man von hier aus die Schiffe im Hafen und auf dem Meer sehen kann.

5. Cura-Kloster auf dem Randa-Berg, Algaida

Foto: Patricia Lozano

Auf einer Höhe von 543 Metern wiederum liegt der Aussichtspunkt des Cura-Klosters auf dem Randa-Berg bei Algaida. Von hier aus lässt sich nahezu der gesamte Tramuntana-Gebirgszug und die mallorquinische Tiefebene betrachten. Wer genau hinsieht, kann zu allen Seiten insgesamt mehr als 25 Dörfer zählen. Neben der Aussichtplattform liegt das Kloster Santuari de Cura mit Heiligtum, Gästehaus und einem Restaurant, das traditionelle Inselküche bietet.

6. Puig de Santa Magdalena, Inca

Foto: Miquel Àngel Cañellas

Ein mittlerer Berg von vergleichbarer Höhe ist der Puig de Santa Magdalena bei Inca. Von hier lässt sich der gesamte Inselnorden überblicken. Kurz vor dem Gipfel gibt es einen beliebten Grillplatz. Der Aussichtspunkt ist nicht so überlaufen. Er hat sich eine vertrauliche Atmosphäre bewahrt. Mallorquiner verbringen hier gerne eine Wochenende mit Freunden oder der Familie, um gemeinsam in freier Natur zu picknicken.

7. Schloss Santueri, Felanitx



Foto: Raphael Pherrer/Ultima Hora

Die Burg Santueri wurde auf den Ruinen einer alten arabischen Festung aus dem 14. Jahrhundert errichtet, die ihrerseits auf byzantinischen Ruinen erbaut worden war. Vom Burgberg bei Felanitx, mit seinen bis zu 408 Metern Höhe, lassen sie die Nebenberge und und in der Ferne sogar das Meer betrachten. Jahrhundertelang war die Festung zur Überwachung der Südostküste eingesetzt, um sie vor möglichen Angriffen zu schützen.

8. Aussichtspunkt La Victòria, Alcúdia



Foto: as

Der Aussichtspunkt La Victòria ist einer der spektakulärsten der Insel. Er befindet sich im Norden Mallorcas, in der Gemeinde Alcúdia. Wanderer, Radfahrer und Besucher nutzen die Wegen, die zum Aussichtspunkt führen, von dem aus sich ein atemberaubenden Blick auf Cap Formentor und die Bucht von Pollença bietet. In der Nähe befindet sich die Einsiedelei La Victòria, ein Ort, den man unbedingt besuchen sollte, wenn man in der Gegend ist. Die im Stil einer Festung errichtete Anlage stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist eine der am besten erhaltenen im Norden Mallorcas. Derzeit ist sie eine Herberge mit 13 Zimmern, nebenan gibt es auch ein Restaurant.

9. Schloss Bellver, Palma



Foto: Joan Torres

Einer der besten Aussichtspunkte in Palma ist das Schloss Castell de Bellver. Es kann mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Bus erreicht werden. Von hier aus bietet sich ein herrlicher Blick auf Stadt und Hafen sowie auf die Bucht von Palma. Dazu muss man allerdings das Schloss betreten. Kleiner Tipp: An den Sonntagen ist der Eintritt gratis. Im Innern der Burg ist auch eine Ausstellung über die Geschichte der Stadt zu sehen.

10. Na Burguesa, Palma



Foto: Pedro Prieto

Wer einen abendlichen Besuch vorzieht, für den ist der Puig de Na Burguesa in Palma geeignet. Vor seinem Plateau unterhalb des Turms mit der Engelsfigur breitet sich bei Einbruch der Dunkelheit die beleuchtete Stadt und die Bucht von Palma vor den Augen der Betrachter aus. Ein traumhafter Anblick, auch wenn der Weg nach oben kurvenreich und voller Schlaglöcher ist. Aber wie heißt es schön auf Latein? Per aspera ad astra! „Durch Mühsal gelangt man zu den Sternen!