Mallorca hat neben zahlreichen Buchten und Traumstränden auch unterhalb der Erdoberfläche einiges zu bieten. Im Laufe von Jahrtausenden konnten viele Höhlen entstehen, die sich vor allem bei regnerischem Wetter für einen Tagesausflug lohnen. Wir stellen fünf Tropfsteinhöhlen vor.

"Drachenhöhlen" Coves del Drach



Die Höhlen befinden sich im Gemeindegebiet von Manacor südlich des Ortes Porto Cristo. Die in der mallorquinischen Region Llevant gelegenen Tropfsteinhöhlen besitzen den größten unterirdischen See Europas. Das begehbare Höhlensystem, in dem sich sechs weitere Seen befinden, erstreckt sich über eine Länge von 1700 Metern. Heute sind die Coves del Drac eine der bekanntesten Touristenattraktionen auf Mallorca und sehr stark frequentiert. In den Höhlen herrschen meist zwischen 17 und 21 Grad.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise:

Vom 31. März bis 31. Oktober finden montags bis sonntags jeweils um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr Führungen statt. Die Besichtigung per Boot dauert rund eine Stunde, auch ein Konzert ist inklusive. Der Eintritt kostet online 16,50 Euro pro Person, an der Kasse 17,50 Euro. Die Führungen finden auch bei Regen statt. Reservierungen per Telefon sind nicht möglich. Ein kostenloser Parkplatz steht zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es hier.

Coves del Hams

Bei den Coves dels Hams handelt es sich um ein Tropfsteinhöhlensystem an der Ostküste. Sie befinden sich etwa einen Kilometer westlich von Porto Cristo entfernt. Die Coves dels Hams wurden am 2. März 1905 von Pedro Caldentey entdeckt. Das an der Straße nach Manacor gelegene verästelte Höhlensystem besitzt wie die Coves del Drach einen unterirdischen See, der aber weniger ausgedehnt ist. Die Besichtigung der Tropfsteinhöhlen erfolgt in von mehrsprachigen Führern geführten Gruppen. Auf einem etwa 500 Meter langen Rundgang durchquert man so gut ein Dutzend unterschiedlicher Höhlen. In einer der Höhlen findet dabei eine Konzertshow mit Lichteffekten statt.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise:

Die Tropfsteinhöhlen können montags bis sonntags zwischen 10 und 16 Uhr besucht werden. Der Eintritt kostet 16 Euro pro Person, Kinder zwischen 3 und 12 Jahren zahlen 10 Euro. Zudem gibt es Kombitickets, die einen Zutritt zum nahegelegenen Themenpark Dinosaurland ermöglichen. Diese kosten 22 Euro für Erwachsene und 16 Euro für Kinder. Neben den Höhlen gibt es auch noch einen Botanischen Garten sowie ein Restaurant und eine Picknick-Zone. Parken ist kostenlos möglich. Weitere Informationen gibt es hier.

Coves d'Arta

Die Höhlen befinden sich im Gemeindegebiet von Capdepera östlich des Ortes Canyamel. Die Bezeichnung Coves d’Artà stammt noch aus der Zeit vor 1858, als Capdepera keine eigenständige Gemeinde war. Die Höhlen sind neben den Coves del Drac und den Coves dels Hams das bekannteste Höhlensystem im Osten von Mallorca, der Region Llevant. Die Tropfsteinhöhlen sind nur im Rahmen einer Führung (in mehreren Sprachen) zu besichtigen. Der Eingangsbereich liegt unter einem etwa 100 Meter breiten Felsbogen, der sich 25 Meter hoch über den asphaltierten Vorplatz wölbt und kommen daher schon spektakulär daher. Im Inneren gibt es unter anderem verschiedene Säle mit meterhohen Steinsäulen zu bestaunen.

Öffnungszeiten und Preise:

Die Besichtigung der Höhlen von Artà erfolgt mit Führung, die Dauer beträgt 35 bis 40 Minuten. Die Erklärungen sind auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch abrufbar. Die Führungen finden zwischen Mai und Oktober jeweils montags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr statt. Erwachsene zahlen 16 Euro, Kinder 8 Euro. Weitere Informationen gibt es hier.

Coves de Campanet

Anders, als viele andere öffentlich zugängliche Höhlen der Mittelmeerinsel, liegen die Coves de Campanet nicht an der Küste, sondern am Rande des Tramuntana-Gebirges. Von der Inselhauptstadt Palma fährt man etwa 50 Kilometer entlang der Autobahn MA-13 Richtung Norden und folgt dann beim Dorf Campanet der Beschilderung zu den Höhlen. Jahrmillionen hat es gedauert, bis sich die ungewöhnlichen Kalkformationen in dieser Pracht mit bis zu 50 Metern Höhe bilden konnten. Beeindruckend an den Coves de Campanet sind auch die unterirdischen Seen in der sogenannten Sala del Llac (Saal des Sees) und die rauschenden Wasserfälle im Els Enamorats, dem Saal der Verliebten.

Öffnungszeiten und Preise:

Die Höhlen sind täglich ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene schlägt mit 16 Euro zu Buche. Ein Audioguide begleitet die Führung in verschiedenen Sprachen. Wer sich nach der Besichtigung noch stärken will, kann das in dem Restaurant Ses Coves tun.

Coves de Génova

Eher unbekannter sind die Höhlen von Génova, die sich nur zehn Minuten von Palmas Stadtzentrum befinden. Entdeckt wurden sie im Jahre 1906. Das Höhlensystem ist naturbelassen und es gibt im Vergleich zu den anderen Tropfsteinhöhlen keine Lichteffekte. Der Besucher steigt bei der Besichtigung etwa 39 Meter hinab in die Tiefe.

Öffnungszeiten und Preise:

Die Höhlen von Génova können ebenfalls täglich zwischen 10 und 18 Uhr besucht werden. Der Eintritt kostet 12 Euro pro Person. Weitere Informationen finden Sie hier.