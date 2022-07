Sóller und sein Hafen gelten als heimliche Hauptstadt von Mallorcas Westküste. Und bieten an einen der geschichtsträchtigsten Strand mit hohem Erholungsfaktor. Er liegt am südlichen Rand der muschelförmigen Hafenbucht und nennt sich Playa des Relic. Der 300 Meter lange und 25 Meter breite Sandstrand wird sowohl unter einheimischen als auch ausländischen Besuchern wegen seines kristallklaren Wassers geschätzt.

Anfahrt

Von Sóller Richtung Port de Sóller fahren und vor dem Tunnel Sa Mola die Abfahrt Richtung „Platja dés Relic“ nehmen. Anschließend der Straße bis zum Parkplatz folgen. Der Parkplatz ist gebührenpflichtig, liegt aber direkt hinter der Playa.

Serviceeinrichtungen

Die Playa bietet alle gängigen Serviceeinrichtungen wie Rettungsschwimmer, Duschen, Toilettenhäuschen und Liegestuhl/Sonnenschirmverleih. Wem es zu langweilig wird, spaziert an der Promenade entlang zur gegenüberliegenden Seite der Bucht und mietet im Yachthafen ein Tretboot oder ein Kajak, um den Hafen zu erkundigen.

Geschichte

Von der Playa des Relic kann man direkt auf die Einfahrt des riesigen Naturhafens blicken. Dort landete am 11. Mai eine Piratenflotte aus Algerien mit 20 Schiffen und 1.700 Korsaren an Bord. Die gingen in der anschließenden Schlacht mit den einheimischen Verteidigern baden, ein Ereignis, dass jedes Jahr am gleichen Tag als Art Volksfest nachgespielt wird.