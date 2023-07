Der Strand von Cala Mitjana liegt etwa zehn Kilometer von der Kleinstadt Artà im Osten von Mallorca entfernt. Es ist ein feiner weißer Sandstrand mit kristallklarem Wasser. Der Weg dorthin ist allerdings abenteuerlich. Wer zur kleinen Bucht gelangen will, fährt mit seinem Fahrzeug eine Schotterpiste mit Schlaglöchern entlang.



Da die Cala Mitjana am offenen Meer mündet, gibt es nicht selten hohen Wellengang. Das Baden ist dort also nicht ungefährlich. Rettungsschwimmer sind nicht vor Ort. Für Familien mit kleinen Kindern ist daher besondere Vorsicht geboten. Für Surfer gilt die Bucht hingegen als Paradies. Auch Toiletten oder Gastronomie sind dort Fehlanzeige. Wer einen Tag an der Bucht verbringen will, sollte sich also mit genügend Proviant ausstatten.

Von der Cala Mitjana aus geht es über einen Wanderweg zur nahegelegenen Cala Torta. Ähnliche Nachrichten An diesen Stränden geht es drunter und drüber Mehr ähnliche Nachrichten Dieser Strand liegt zwischen zwei kleinen Erhebungen mit wenig Vegetation. Im Hinterland befinden sich zahlreiche Sanddünen. Von dort aus sind auch die Nachbarbuchten Cala Torta und Cala Es Matzoc sowie den Torre de Albarca zu Fuß erreichbar. Im Naturpark, in dem Cala Mitjana liegt, gibt es viele Wanderwege für Wanderer. Auch Reitausflüge sind in der Gegend beliebt.